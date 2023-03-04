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Dünya

Altılı masa krizi Yunan basınında: Erdoğan haklı çıktı

Yunan basını, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masadan ayrılmasını, '(Cumhurbaşkanı) Erdoğan haklı çıktı.' sözleriyle duyurdu.

IHA4 Mart 2023 Cumartesi 20:10 - Güncelleme:
Altılı masa krizi Yunan basınında: Erdoğan haklı çıktı
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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masadan ayrılması dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Yunan medyası da gelişmeye büyük yer ayırdı. Ethnos gazetesi yazarlarından Maria Zaharaki bugün yayınladığı köşe yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Her halükarda dağılacaklar" sözünü hatırlatarak, "Erdoğan haklı çıktı. Altılı muhalefet Erdoğan'ın karşısında duramadı ve seçimlere ulaşamadan dağıldı. Şu anda Türk siyaseti havaya uçmuş durumda" yorumunu yaptı.

"SEÇİM CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN LEHİNE ÇEVRİLDİ"

Yunan Kathimerini gazetesi ise haberi "Oturdular, konuştular, ayrıldılar" başlığıyla servis etti. Kathimerini yazarı Manolis Kostidis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Ne olacağını aylar önce söyledik. İranlıların dediği gibi 'Oturdular, konuştular ve ayrıldılar.' Biz söylemiştik. İşte aynen böyle oldu" sözlerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın televizyonda yaptığı açıklamanın videosunu Yunanca tercüme ile sitesinde duyuran gazete, seçimin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lehine çevrildiğini yazdı.

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