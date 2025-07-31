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Dünya

Altın bulmak için Fırat Nehri'ne akın ettiler! Gerçek bambaşka çıktı

Suriye'nin Rakka şehrinde Fırat Nehri kıyısında 'altın araması” sosyal medyada gündem oldu. İncelemeler sonucunda, altın sanılan maddenin aslında 'pirit' ya da bilinen adıyla 'yaldızlı altın' olduğu ortaya çıktı.

AA31 Temmuz 2025 Perşembe 09:13 - Güncelleme:
Altın bulmak için Fırat Nehri'ne akın ettiler! Gerçek bambaşka çıktı
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Suriye'nin Rakka şehrinin El Buhamid köyünde bazı gençlerin Fırat Nehri kıyısında "altın araması" sosyal medyada gündem oldu.

Baladi News'in haberine göre, Rakka'nın El Buhamid köyündeki bazı gençler "söylentiye inanarak" zengin olma ümidiyle Fırat Nehri kıyısında altın bulmaya çalıştı.

Köyün ileri gelenlerinden Muhammed Ebu Salih el-Tıyavi, köylerinde Fırat kıyısında altın parçaları bulunduğuna dair söylentilerin yayılması üzerine bazı köylülerin nehir kıyısında rastgele arama yapmaya başladığını ifade etti.

Ancak incelemeler sonucunda, altın sanılan maddenin aslında "pirit" ya da bilinen adıyla "yaldızlı altın" olduğu ortaya çıktı.

Fırat Nehri'nin su seviyesinin düşmesi, pirit içeren kaya oluşumlarının ortaya çıkmasına neden oluyor.

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