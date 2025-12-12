Altın faaliyetlerinin bedeli ağırlaştı: Gana'dan radikal karar

Çevre, Bilim ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamada, özellikle kontrolsüz küçük ölçekli madencilik faaliyetlerinin kakao tarlalarına zarar verdiği, bu tür faaliyetlerin nehirleri kirlettiği ve ekosistemi tehdit ettiği bildirildi.



Ülkedeki tüm orman rezervlerinde madencilik faaliyetlerinin yasaklandığı belirtilen açıklamada, kararın ülkenin su kaynaklarının korunması ve hızla artan ormansızlaşmayla mücadele kapsamında alındığı kaydedildi.

Tarihte "Altın Körfezi" olarak adlandırılan Gana, Afrika'nın en büyük altın üreticileri arasında bulunuyor. Ülkede yasa dışı madencilik faaliyetleri, hem doğaya zarar veriyor hem de madenlerde meydana gelen göçükler, ölümlere neden oluyor.