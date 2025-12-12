İSTANBUL 14°C / 8°C
Dünya

Altın faaliyetlerinin bedeli ağırlaştı: Gana'dan radikal karar

Gana hükümeti, kontrolsüz madenciliğin ekosisteme ve su kaynaklarına verdiği ciddi zararı durdurmak için ülke genelindeki tüm orman rezervlerinde madencilik faaliyetlerine son verdi.

12 Aralık 2025 Cuma 18:01
Altın faaliyetlerinin bedeli ağırlaştı: Gana'dan radikal karar
Çevre, Bilim ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamada, özellikle kontrolsüz küçük ölçekli madencilik faaliyetlerinin kakao tarlalarına zarar verdiği, bu tür faaliyetlerin nehirleri kirlettiği ve ekosistemi tehdit ettiği bildirildi.

Ülkedeki tüm orman rezervlerinde madencilik faaliyetlerinin yasaklandığı belirtilen açıklamada, kararın ülkenin su kaynaklarının korunması ve hızla artan ormansızlaşmayla mücadele kapsamında alındığı kaydedildi.

Tarihte "Altın Körfezi" olarak adlandırılan Gana, Afrika'nın en büyük altın üreticileri arasında bulunuyor. Ülkede yasa dışı madencilik faaliyetleri, hem doğaya zarar veriyor hem de madenlerde meydana gelen göçükler, ölümlere neden oluyor.

  • gana hükümeti
  • madencilik
  • orman rezervi

