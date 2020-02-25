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Dünya

ABD ve Pasifik ülkelerinin ortak askeri tatbikatı başladı

Asya-Pasifik bölgesindeki en geniş katılımlı çok uluslu askeri tatbikat 'Altın Kobra' Tayland'da başladı.

AA25 Şubat 2020 Salı11:42 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 11:42

Japon haber ajansı Kyodo'daki habere göre, tatbikata aralarında ABD, Tayland, Malezya, Endonezya, Güney Kore ve Japonya'nın bulunduğu 29 ülkeden 9 bin 600 personel katıldı.

Çin'de başlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tatbikatın bu yıl iptal edilmesi gündeme gelmişti.

Tayland Genelkurmay Başkanı Orgeneral Pornpipat Benyasri, salgın nedeniyle önlem olarak tüm personelin tatbikat süresince günde iki kez zorunlu sağlık kontrolünden geçirileceğini ve ülkelerine dönmeden önce de test edileceğini belirtti.

Tatbikat, 3 Mart'a kadar sürecek.

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