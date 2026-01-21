ABD Başkanı Donald Trump, Davos'ta açıklamalarda bulundu.

Trump'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Avrupa tanınır halde değil. Yanlış politikalarla borç rekoru kırıldı.

Ben Avrupa'yı seviyorum. İyi bir noktaya gitmesini istiyorum ama gitmiyor

Birçok bölge gözlerimizin önünde yok edildi. Liderler ne olduğunu anlamadı anlasalar da hiçbir şey yapmamayı seçti

ABD'nin ekonomisi iyiyse dünyanın ekonomisi iyidir. Eğer ABD'nin ekonomisi kötüyse tüm dünya bizi kötü yönde takip eder

İlk dönemim de finansal bakımdan Amerikan tarihinin en başarılı dönemi oldu.

Gümrük tarifeleri sayesinde dünya tarihinin en büyüğü olan ve hızla artan ticaret açığımızı radikal biçimde azalttık. Her yıl 1 trilyon dolarlık kaybımız vardı ve bu tamamen boşa gidiyordu. Bir yıl içerisinde aylık ticaret açığımızı yüzde 77'den hiçbir şekilde enflasyona yol açmadan azaltmayı başardım. Bunun imkansız olduğunu söylediler

Venezuela inanılmaz başarılı olacak. Tüm işbirliğini takdir ediyoruz. Saldırı sonrasında büyük bir iş birliğine girdik. Saldırıdan sonra 'anlaşalım' dediler. Önümüzdeki 6 ayda son 20 yıldan daha fazla para kazanacak. Ülkenin lideri de zekice davrandı

Bütün büyük petrol şirketleri bizimle birlikte Venezuela'ya giriyor. Gerçekten inanılmaz. Bunu görmek çok güzel

Tek istediğimiz Grönland'a tam anlamıyla sahip olmak. Grönland'ı kendi toprağımız olarak sahip olmamız istiyoruz. Bizim Danimarka'da uluslararası güvenlik ve potansiyel tehlikeli düşmanlarımızı geride tutabilmek için Altın Kubbe'yi inşa edebilmek için istediğimiz Grönland

Güç kullanmayacağım. ABD'nin tek istediği Grönland diye bir yer. Saygımızdan Danimarka'ya verdik. Almanları, İtalyanları ve diğerlerini yendikten sonra geri verdik