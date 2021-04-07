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Dünya

Altın madenine saldırı: İki Çinli madenci fidye için kaçırıldı

Nijerya'nın güneybatısındaki Osun eyaletinde iki Çinli madenci fidye için kaçırıldı.

AA07 Nisan 2021 Çarşamba 16:17 - Güncelleme: 07 Nisan 2021 Çarşamba 16:17
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Ulusal basında çıkan haberlere göre, henüz kimliği belirlenemeyen kişiler, Osun eyaletine bağlı Okepa/Itikan köyündeki bir altın madenine saldırı düzenledi.

Saldırıda iki Çinli madenci kaçırıldı, altın madeninde bulunan iki güvenlik görevlisi de yaralandı.

Yetkililer, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, kaçırılanları bulmak için operasyon başlattıklarını belirtti.

Osun eyaletinde iki ay önce silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda üç Çinli kaçırılmış, bir güvenlik görevlisi öldürmüştü.

Nijerya'nın birçok eyaletinde fidye için insan kaçırmanın cezası idam olsa da bu tarz olayların önüne geçilemiyor.

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