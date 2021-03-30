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Dünya

Altın madenini su bastı! 11 işçi mahsur kaldı

Kolombiya Caldas'da, yoğun yağışlar nedeniyle nehrin taşması sonucu bir madeni su bastı.

AA30 Mart 2021 Salı 00:43 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 00:43
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Yerel basında çıkan habere göre, Neira kasabasına bağlı El Busque köyünde, dünden bu yana yerin 13 metre altında, nehrin taşması sonucu altın madeninin suyla dolması nedeniyle madencilere ulaşılamadığı bildirildi.

Mahsur kalan madencileri arama kurtarma çalışmalarında henüz bir sonuç alınamadı.

Bölgedeki madenciler, yerel medyaya yaptığı açıklamada, arkadaşlarının bulunduğu yerden suyun tahliyesinin çok zor olduğu ve meslektaşlarının hayatta kalabilme ihtimallerinin azaldığı belirtildi.

Bölgeyi ziyaret eden Vali Victor Tamayo, 40 saati aşkın bir süreden bu yana madencileri kurtarmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "İnsanların hayatta olduğunu düşünebilmek bu saatten sonra çok zor." ifadesini kullandı.

Öte yandan Kolombiya Hava Kuvvetleri, suyun tahliye edilmesi için bölgeye malzeme desteğinde bulunduğunu duyurdu.

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