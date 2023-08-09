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Dünya

Altın ve elmas zengini tarafını seçti! Geleceğin petrolünü kullanacaklar

Afrika'nın en büyük altın, elmas ve manganez kaynaklarına sahip Gana, geleceğin petrolü olarak bilinen lityuma yöneldi. Altın ve elmas zengini ülke, geleceğin petrolü lityum endüstrisini geliştirmek üzere 'Yeşil Mineraller' politikasını resmen onayladı.

AA9 Ağustos 2023 Çarşamba 17:21 - Güncelleme:
Altın ve elmas zengini tarafını seçti! Geleceğin petrolünü kullanacaklar
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Dünya genelinde birçok ülke geleceğin petrolü olarak bilinen lityuma yönelmeye başladı. Altın ve elmas zengini Gana, yeşil enerjiye geçiş için ülkedeki lityum endüstrisini geliştirmek üzere "Yeşil Mineraller" politikasını onaylayarak dikkat çeke bir karara imza attı.

ALTIN VE ELMAS ZENGİNİ TARAFINI SEÇTİ

Arazi ve Tabii Kaynaklar Bakanı Samuel Jinapor, Bakanlar Kurulu'nun, ülkede yeşil enerjiye geçiş için lityum endüstrisini geliştirmek üzere hazırlanan "Yeşil Mineraller" politikası belgesini onayladığını açıkladı.

Gana'nın kaynaklarını mümkün olduğunca en iyi şekilde kullanacak düzeyde faaliyet göstermeye çalıştığını söyleyen Jinapor, "Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan bu politika, ülkede üretilen tek bir lityum hacminin bile ham haliyle ihraç edilmesine izin verilmemesini gerektiriyor." dedi.

GELECEĞİN PETROLÜNE TALEP ARTIYOR

Afrika'nın en büyük altın üreticilerinden biri olan Gana, aynı zamanda manganez, grafit ve kobalt gibi "yeşil mineraller" olarak adlandırılan diğer maden yataklarına sahip.

Ekonomisini karbondan arındırmak isteyen ülkelerin yeşil enerji dönüşümü için enerji, ulaşım ve elektrik sektöründe kullandığı bakır, lityum karbonat ve nikel gibi kritik minerallere olan talep artıyor.

Gana'nın, lityum endüstrisini geliştirme kararı Batılı ülkelerin temiz enerjiye geçiş için gereken kritik minerallerin tedarikini güvence altına almak adına yarıştığı bir döneme denk geliyor.

  • Gana
  • lityum endüstrisi
  • Yeşil Mineraller

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