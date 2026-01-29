İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2026 Perşembe / 11 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4225
  • EURO
    52,0528
  • ALTIN
    7475.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Altın zengininden dünyada bir ilk: ''Altın Sokağı'' geliyor
Dünya

Altın zengininden dünyada bir ilk: ''Altın Sokağı'' geliyor

Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai'yi küresel altın ve mücevher ticaretinin kalbi yapma hedefiyle dünyada türünün ilk örneği olacak “Altın Sokağı”nı hayata geçiriyor. Proje, perakendeden külçe altına kadar tüm değer zincirini tek merkezde buluşturacak.

AA29 Ocak 2026 Perşembe 19:56 - Güncelleme:
Altın zengininden dünyada bir ilk: ''Altın Sokağı'' geliyor
ABONE OL

Dubai Hükümeti Medya Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından konuyla ilgili görsellerin yer aldığı bir açıklama paylaştı.

Açıklamada, "Ithra Dubai" isimli şirketin Dubai kentinin dünyanın önde gelen altın ve mücevher ticaret merkezi konumunu güçlendirmek amacıyla özel olarak geliştirdiği bir destinasyon olan "Dubai Altın Bölgesi"ni resmen tanıttığı belirtildi.

Birleşik bir ekosistem olarak geliştirilen "Dubai Altın Bölgesi"nde binden fazla perakendecinin yer alacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dubai Altın Bölgesi, perakende takının yanı sıra külçe altın, toptan ticaret ve yatırımı kapsayan tüm altın ve mücevher değer zincirini tek bir yerde bir araya getiriyor."

Açıklamada, Dubai Altın Bölgesi'nde ayrıca dünyada türünün ilk örneği olan "Altın Sokağı"nın da yer alacağına dikkat çekildi.

BAE merkezli El-Beyan gazetesinde yer alan haberde de ülkenin 2024-2025 yıllarındaki dönemde 53,41 milyar dolar değerinde altın ihraç ettiği bilgisine yer verildi.

Haberde, "altın ticaretinde dünyada ikinci sırada yer alan" BAE'nin ana ticaret ortaklarının ise İsviçre, İngiltere, Hindistan, Hong Kong ve Türkiye olduğuna işaret edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

ATV tartışması kavgaya dönüştü: Çocuklarının önünde tekme tokat darp edildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.