İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Şubat 2024 Salı / 27 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,5651
  • EURO
    32,8848
  • ALTIN
    2001.37
  • BIST100
    8869.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Altınok: Büyük acılar yaşamamak için kentsel dönüşümü acil olarak hayata geçirmek lazım
Dünya

Altınok: Büyük acılar yaşamamak için kentsel dönüşümü acil olarak hayata geçirmek lazım

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Ankara'da yaşayan depremzede aileleri ziyaret ederek, 'Ankara'da da büyük acılar yaşamamak için kentsel dönüşümü acil olarak hayata geçirmek lazım' dedi.

DHA6 Şubat 2024 Salı 17:26 - Güncelleme:
Altınok: Büyük acılar yaşamamak için kentsel dönüşümü acil olarak hayata geçirmek lazım
ABONE OL

Turgut Altınok, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından tedavi için getirildikleri Ankara'da hayatını kaybeden depremzedelerin Karşıyaka Mezarlığı'ndaki mezarlarını ziyaret etti. Altınok, depremin birinci yıl dönümünde depremzedelerin mezarlarına karanfil bırakarak dua etti. Altınok, ardından Yenimahalle'de yaşayan depremzede aileleri ziyaret etti. Çıkışta açıklama yapan Altınok, 6 Şubat'ta büyük bir deprem yaşadıklarını hatırlatarak, "Asrın değil, asırların felaketini yaşadık. Hayatını kaybeden, yaralanan binlerce vatandaşlarımız oldu. Bölgede, ekonomik, sosyal, psikolojik binlerce yıkım var. Herkes elinden gelen ne varsa yaptı. Zor zamanlarda milletimizin milli seferberlik ruhuyla hareket ettiğini gördük. Hükümetimiz elinden gelen ne varsa yapıyor. Ülkenin her yerinde depremzede vatandaşlarımız var. Duamız, temennimiz inşallah böyle bir depremi bir daha yaşamamak" dedi.

'ZEMİN ÇOK SAĞLAM DEĞİL'

Yaşanan her olaydan ders çıkarılması gerektiğini belirten Altınok, "Türkiye'nin özellikle deprem kuşağında olan illeri başta olmak üzere Ankara'da da ciddi anlamda eskiyen binalarımız var. 60 yıllık, 70 yıllık binalar var. Dolayısıyla zemin çok sağlam değil. Ankara'da da büyük acılar yaşamamak için kentsel dönüşümü acil olarak hayata geçirmek lazım. Göreve geldiğimizde ilk 1 yıl içinde Keçiören'in yüzde 80'inin kentsel dönüşüm projelerini tamamladık; fakat Büyükşehir Belediye Başkanı engelledi. Burada partizanlığı bırakmalıyız. Ankara'da geçtiğimiz 5 yılda hiçbir kentsel dönüşüm planı yoktur" diye konuştu.

'BİNALARIMIZ ESKİYOR, ESKİDİ'

Ankara'daki birçok yapının eskidiğini ve acilen kentsel dönüşüm projelerinin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Altınok, "Ankara'nın birçok noktasındaki Çankaya da buna dahil eskiyen dokuların hızlı bir şekilde kentsel dönüşüm planlarını yapacağız. Fay hatlarına baktığımız zaman Ankara'ya yönünü dönmüş fay hatlarımız var. Şereflikoçhisar'dan geçen bir fay hattımız var. Binalarımız eskiyor, eskidi" dedi. (DHA)

  • AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok
  • Altınok

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.