Altınok: Büyük acılar yaşamamak için kentsel dönüşümü acil olarak hayata geçirmek lazım

Turgut Altınok, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından tedavi için getirildikleri Ankara'da hayatını kaybeden depremzedelerin Karşıyaka Mezarlığı'ndaki mezarlarını ziyaret etti. Altınok, depremin birinci yıl dönümünde depremzedelerin mezarlarına karanfil bırakarak dua etti. Altınok, ardından Yenimahalle'de yaşayan depremzede aileleri ziyaret etti. Çıkışta açıklama yapan Altınok, 6 Şubat'ta büyük bir deprem yaşadıklarını hatırlatarak, "Asrın değil, asırların felaketini yaşadık. Hayatını kaybeden, yaralanan binlerce vatandaşlarımız oldu. Bölgede, ekonomik, sosyal, psikolojik binlerce yıkım var. Herkes elinden gelen ne varsa yaptı. Zor zamanlarda milletimizin milli seferberlik ruhuyla hareket ettiğini gördük. Hükümetimiz elinden gelen ne varsa yapıyor. Ülkenin her yerinde depremzede vatandaşlarımız var. Duamız, temennimiz inşallah böyle bir depremi bir daha yaşamamak" dedi.

'ZEMİN ÇOK SAĞLAM DEĞİL'

Yaşanan her olaydan ders çıkarılması gerektiğini belirten Altınok, "Türkiye'nin özellikle deprem kuşağında olan illeri başta olmak üzere Ankara'da da ciddi anlamda eskiyen binalarımız var. 60 yıllık, 70 yıllık binalar var. Dolayısıyla zemin çok sağlam değil. Ankara'da da büyük acılar yaşamamak için kentsel dönüşümü acil olarak hayata geçirmek lazım. Göreve geldiğimizde ilk 1 yıl içinde Keçiören'in yüzde 80'inin kentsel dönüşüm projelerini tamamladık; fakat Büyükşehir Belediye Başkanı engelledi. Burada partizanlığı bırakmalıyız. Ankara'da geçtiğimiz 5 yılda hiçbir kentsel dönüşüm planı yoktur" diye konuştu.

'BİNALARIMIZ ESKİYOR, ESKİDİ'

Ankara'daki birçok yapının eskidiğini ve acilen kentsel dönüşüm projelerinin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Altınok, "Ankara'nın birçok noktasındaki Çankaya da buna dahil eskiyen dokuların hızlı bir şekilde kentsel dönüşüm planlarını yapacağız. Fay hatlarına baktığımız zaman Ankara'ya yönünü dönmüş fay hatlarımız var. Şereflikoçhisar'dan geçen bir fay hattımız var. Binalarımız eskiyor, eskidi" dedi. (DHA)