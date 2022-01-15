İSTANBUL 9°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2022 Pazar / 13 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5246
  • EURO
    15,4809
  • ALTIN
    789.661
  • BIST100
    2072.93
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Amalika Tugayları 9 köyü Husilerden geri aldı
Dünya

Amalika Tugayları 9 köyü Husilerden geri aldı

Yemen ordusuna bağlı Amalika Tugayları, Marib ilinde 9 köyü Husilerden geri aldığını duyurdu.

AA15 Ocak 2022 Cumartesi 23:36 - Güncelleme: 15 Ocak 2022 Cumartesi 23:36
ABONE OL

Amalika Tugaylarından yapılan açıklamada, Husilere karşı şiddetli çatışmaların yürütüldüğü belirtildi. Marib iline bağlı Harib ilçesindeki 9 köyde kontrolün sağlandığı aktarılan açıklamada, çatışmalarda yüzlerce Husi milisin öldüğü ve yaralandığı, ayrıca maddi kayıp da yaşadıkları vurgulandı. Açıklamada, tugayların kayıplarına yönelik bilgi verilmedi.

Köylerin geri alınması, Amalika Tugaylarının bir hafta önce katıldığı çatışmalarda kaydettiği ikinci başarı olarak görülüyor.

Husiler olaya ilişkin henüz açıklamada bulunmadı. Yemen ordusu, 11 Ocak'ta da Marib ilinin güneyinde geniş bir alanın kontrolünü sağladığını açıklamıştı.

- YEMEN'DEKİ İÇ SAVAŞ

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'deki çatışmalar son dönemde hükümetin en önemli kalelerinden biri olan, petrol ve doğal gaz yataklarının da bulunduğu Marib ve çevresinde yoğunlaşıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.