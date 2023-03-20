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Dünya

Amazon, 9 bin kişiyi daha işten çıkaracak

ABD'li e-ticaret devi Amazon, gelecek haftalarda 9 bin çalışanını daha işten çıkaracağını duyurdu.

AA20 Mart 2023 Pazartesi 19:37 - Güncelleme:
Amazon, 9 bin kişiyi daha işten çıkaracak
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Amazon Üst Yöneticisi (CEO) Andy Jassy, şirket çalışanlarıyla paylaştığı bir mesajda, operasyon planına ve işten çıkarmalara ilişkin bilgi verdi.

Jassy, gelecek birkaç hafta içinde çoğu AWS, PXT, Twitch ve reklamcılık birimlerinden olmak üzere yaklaşık 9 bin çalışanın işine son verilmesini planladıklarını bildirdi.

Ekonomideki mevcut ve geleceğe dair belirsizliklere işaret eden Jassy, "Bu, zor bir karardı ancak şirket için uzun vadede en iyisi olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomik görünüm nedeniyle işe alımlara geçen yıl kasımda ara verme kararı aldığını açıklayan Amazon, ocak ayında 18 bin çalışanının işine son vermişti.

- Teknoloji sektöründe işten çıkarma dalgası sürüyor

Salgında personel sayısını önemli ölçüde artıran ABD'li teknoloji şirketlerinde işten çıkarma dalgası sürüyor.

Yükselen enflasyon ve olası resesyon endişelere neden olurken, özellikle ABD'de birçok teknoloji şirketi, geçen yıl itibarıyla binlerce kişiyi işten çıkarma ya da yeni işe alımlara ara verme kararı almaya başlamıştı.

Bu şirketler arasında Meta, Amazon, Microsoft ve Google'ın ana kuruluşu Alphabet gibi teknoloji sektörünün önde gelen firmalarının bulunması dikkati çekmişti.

Son olarak Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, 10 bin çalışanının daha işine son vermeyi planladığını duyurmuştu.

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