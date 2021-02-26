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Dünya

Amazon ormanlarının bir kısmı Facebook'un reklam hizmeti aracılığıyla satılıyor

Brezilya'nın Amazon yağmur ormanlarının bir bölümünün sosyal medya platformu Facebook'un reklam hizmeti vasıtasıyla yasa dışı satıldığı belirtildi.

AA26 Şubat 2021 Cuma 17:01 - Güncelleme: 26 Şubat 2021 Cuma 17:02
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BBC'deki haberde, Facebook'un reklam hizmeti aracılığıyla satılan araziler arasında koruma altındaki milli parklar ve yerliler için ayrılmış toprakların yer aldığı belirtildi.

Satılan bazı arazilerin 1000 futbol sahası büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

Facebook'tan yapılan açıklamada, yerel yetkililerle konuyla ilgili çalışmaya hazır olunduğu belirtilirken, ticaret politikalarına göre satıcı ve alıcıların kanun ile yönetmeliklere uyması gerektiği ifade edildi.

Yerli topluluk liderlerinden bir kişi, Facebook'un daha fazla sorumluluk alması gerektiğini bildirdi.

Bazı aktivistler ise hükümetin satışları durdurmak istemediği iddiasında bulundu.

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