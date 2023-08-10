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Dünya

Amazon ülkeleri Belem Deklarasyonu'nu imzaladı

Güney Amerika'daki Amazon bölgesinde yer alan 8 ülke, yağmur ormanlarının korunması için yeni bir ortak gündem yürütmek üzerine anlaştıkları Belem Deklarasyonu'nu imzaladı.

IHA10 Ağustos 2023 Perşembe 01:47 - Güncelleme:
Amazon ülkeleri Belem Deklarasyonu'nu imzaladı
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Brezilya'nın Belem şehrinde 14 yıllık aranın ardından gerçekleştirilen Amazon İşbirliği Anlaşması Örgütü (ACTO) toplantısında karar açıklandı. Amazon bölgesinde bulunan ve örgüt üyesi olan Brezilya, Kolombiya, Peru, Bolivya, Venezuela, Ekvador, Surinam ve Guayana'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla dün ve bugün düzenlenen toplantılar sonrasında 113 maddeden oluşan Belem Deklarasyonu imzalandı. Deklarasyon ile bölgedeki ormansızlaşmayla mücadele etmek, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek, yerli halkların haklarını desteklemek ve dünyanın en büyüğü olan Amazon Yağmur Ormanları'nın kaderinde geri dönüşü olmayan noktadan kaçınmak için acil eylemlerde bulunmak amacıyla yeni bir ortak gündem yürütülmesi katılımcı ülkeler tarafından kabul edildi.

AMAZON ÜLKELERİ İKLİM ZİRVELERİNDE ORTAK TAVIR TAKINACAK

Deklarasyona göre, bölge ülkeleri su yönetimi ve sınır ötesi çevresel suçlarla mücadelede daha yakın işbirliği içerisinde bulunabilecek, kasım ayında Birleşik Arap Emirliği'nde (BAE) yapılması planlanan 2023 İklim Değişikliği Konferansı dahil gelecekte yapılacak olan küresel iklim zirvelerinde ortak tavır takınacak.

Deklarasyonda ayrıca, Amazon bölgesinde yer alan 8 ülke arasında yeni bir ittifak oluşturulması planları ve kurulacak bir bilimsel kuruluş sayesinde yağmur ormanlarının durumu hakkında araştırmalar yapılarak yıllık rapor sunulması kararı alındı.

AMAZON'UN ORMANSIZLAŞMASINA KARŞI ORTAK MÜCADELEDE ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Bölgedeki ülkeler yapılan zirvede Amazon'un ormansızlaşmasına karşı ortak mücadele edilmesi konusunda anlaşamazken, deklarasyon metninde her ülkenin kendi sınırları içinde ormansızlaşmayı azaltmak için ulusal hedefler oluşturmasına vurgu yapıldı.

BREZİLYA, PETROL VE GAZ ARAMA ÇALIŞMALARINI DESTEKLEDİ

Toplantıda, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun Amazon ülkelerini yağmur ormanlarında petrol ve gaz arama çalışmalarına son verme konusunda ikna edemediği ve Petro'ya bu konuda en çok bölgede petrol keşfeden Brezilya'nın karşı tavır takındığı bildirildi.

Bilim adamlarına göre, yağmur ormanlarındaki tahribat, bölgedeki ağaçların toplu yok oluşuna yol açacak olan geri dönülmez bir noktaya doğru yaklaşıyor. Böylesi bir durumda ise bölgeden atmosfere büyük miktarda karbon dioksit salınımı gerçekleşeceği, iklim değişikliğinin hızlanacağı ve küresel hava modellerinin etkileneceği belirtiliyor.

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