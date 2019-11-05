Amazon’da pusuda öldürüldü

Vakıf tarafından yapılan açıklamada, Amazonlar’da yasa dışı ticari faaliyette bulunan kişilerce kurulan pusu sonucunda ormanları korumakla görevli grubun saldırıya uğradığı, grubun liderlerinden Paulo Paulino Guajajara isimli yerlinin hayatını kaybettiği ve bir kişinin de yaralandığı belirtildi. Çevre koruyucularının uzun süredir bölgede yasa dışı ağaç kesen ve hayvancılık yapan kişiler tarafından tehdit edildiği ifade edildi. Adalet Bakanı Sergio Moro, soruşturma sonucu adaletin yerini bulacağını söyledi.