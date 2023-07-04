Amazon'un Avrupa'da ilk elektrikli teslimat minibüsleri Almanya yollarına çıkacak

İklim değişikliğine karşı mücadelede 2040 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşmayı hedefleyen Amazon, Ekim 2022'de, Avrupa'daki teslimat filosunu elektriklendirmek için 5 yılda 1 milyar avro yatırım yapacağını açıklamıştı. Şirket, söz konusu açıklamanın ardından Almanya'da Rivian tarafından tasarlanan 300 adet elektrikli minibüsü kullanarak teslimat yapmaya başlayacak.

300 elektrikli minibüs, Almanya'da 1.000'den fazla elektrikli kamyonet de dahil olmak üzere Avrupa'da halihazırda faaliyette olan binlerce elektrikli kamyonet filosuna katılacak.

e-ticaret sektörünün öncü şirketlerinden Amazon'un Rivian ile geliştirdiği elektrikli teslimat aracının (elektrikli minibüsler) Almanya'da kullanımı öncesi gazetecilere Münih'te sunum yapıldı ve araçları test imkanı sunuldu.

Amazon Küresel Filo ve Ürünler Direktörü Neil Emery, sunumda, Rivian ile geliştirdikleri "ilk" tamamen elektrikli teslimat aracının Almanya'da yollara çıkmasından dolayı çok heyecanlı olduklarını ifade ederek, "Amazon ve Rivian birlikte sıfırdan son teknoloji ürünü bir elektrikli araç tasarladı ve üretti. Bugün bu araç yollardaki hiçbir araca benzemiyor." dedi.

Söz konusu teslimat aracını tasarlarken sürücülerin güvenliğini ve konforunu ön planda tuttuklarını belirten Emery, "Bugün Avrupa'da yollara gönderdiğimiz bu araçla her iki çıtayı da yükselttik." ifadesini kullandı.

Emery, Amazon'un, Paris Anlaşması'nın 2050 hedefinden 10 yıl önce 2040 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşmayı hedeflediğini aktararak, "Normal bir vatandaş için Amazon gibi büyük bir şirketin iklim için bir taahhütte bulunması ve bu taahhüdünü gerçekleştirmesi somut bir fark oluşturacak. Bu araçlar mahalle aralarındaki gürültüyü de azaltacak. Aynı zamanda Amazon'un iklim konusunda yaptığı hamlelerin diğer uluslararası şirketleri de harekete geçirdiğini görüyoruz." diye konuştu.

- 45 MİLYONDAN FAZLA TESLİMAT

Almanya "Amazon.de" Genel Müdürü Rocco Brauniger ise geçen yıl Almanya'da elektrikli minibüsler ve e-kargo bisikletleri ile 45 milyondan fazla teslimat yaptıklarını belirterek, "Almanya'da Rivian'ın yeni minibüsleri, paketleri daha sürdürülebilir bir şekilde ve daha fazla müşteriye ulaştırmamıza yardımcı olacak." dedi.

Brauniger, Amazon'un, elektrikli araçlar için Avrupa'daki tesislerine binlerce şarj istasyonu kurduğunu ve elektrikli araçlar için altyapıya yatırıma devam edeceğini de bildirdi.

- ELEKTRİKLİ MİNİBÜSLER SÜRÜCÜYE 360 DERECE GÖRÜŞ SAĞLAYABİLİYOR

Amazon, geçen yıldan beri Avrupa'da Rivian ön üretim araçlarıyla teslimatları test ediyordu. Bu testler; Rivian'ın çeşitli iklim ve coğrafyalarda aracın performansını, güvenliğini ve dayanıklılığını, sürücü memnuniyetini ve genel işlevselliği sağlamak için en son teknoloji özelliklerini sürekli olarak iyileştirmesine olanak tanıyordu.

Amazon ve Rivian, Avrupa şehirlerine daha iyi uyum sağlamak için ABD'deki muadilinden daha kısa ve daha ince bir minibüsler tasarladı. 300'den fazla elektrikli minibüs, Almanya'nın Münih, Berlin ve Düsseldorf bölgelerinde yollarda olacak.

Rivian elektrikli minibüsler, sürücüye 360 derece görüş sağlayabilen gelişmiş bir kamera sistemine ev sahipliği yaparken, sürücünün görüşünü artırmak için geniş bir ön cam, otomatik acil frenleme, uyarlanabilir hız sabitleyici ve çarpışma uyarıları dahil olmak üzere bir dizi yenilikçi güvenlik özelliği de sunuyor.

Söz konusu minibüsler; teslimat listesini araçla tamamen entegre eden, rota, navigasyon, sürücü desteği ve daha fazlasına sorunsuz erişim sağlayan türünün ilk örneği teknolojiye sahip bulunuyor.

Sürücü araca yaklaştığında veya araçtan ayrıldığında otomatik kapı kilitleme/kilit açma özelliklerinin yer aldığı araç, sürücüler teslimat yerine ulaştığında açılan elektrikli bölme kapısı gibi sürücü deneyimini iyileştiren ve yolda kolaylık sağlayan özelliklere de sahip.

- 100 BİN ELEKTRİKLİ MİNİBÜS

Tüketici elektroniği, yapay zeka ve daha birçok alanda başta gelen isimlerden biri olan Amazon, 2019 yılında, yine ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Rivian ile 2024 yılına kadar tamamen devreye alınması beklenen elektrikli 100 bin elektrikli minibüsü satın almak için bir anlaşma yapmıştı.

Amazon, geçen yıl Avrupa'daki dağıtım filosunu elektriklendirmek için 5 yıl içinde 1 milyar avro harcayacağını duyurmuştu. Bu rakamın en azından 400 milyon avrosunun Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya için harcanması planlanmıştı.

Amazon, 2040 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu hedeflediğini açıklamıştı.