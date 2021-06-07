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Dünya

Amazon'un kurucusu Bezos, temmuzda uzaya gidiyor

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, temmuzda uzay seyahatine çıkacağını duyurdu.

AA07 Haziran 2021 Pazartesi 15:03 - Güncelleme: 07 Haziran 2021 Pazartesi 15:04
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Bezos, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda, 5 yaşından beri uzaya gitmenin hayalini kurduğunu belirtti.

Kardeşi Mark Bezos ile 20 Temmuz'da uzay yolculuğuna çıkacağını açıklayan Bezos, "En iyi arkadaşımla, en büyük macera." ifadesini kullandı.

Bezos, sahibi olduğu uzay turizmi şirketi Blue Origin'in insanlı ilk uzay uçuşunda yer alacak.

Blue Origin şirketi, "New Shepard" adlı yörünge altı mekiğinin insansız test uçuşunu ocak ayında yapmıştı.

Bezos, mayısta Amazon'daki üst yöneticilik (CEO) görevini 5 Temmuz'da Andy Jassy'e bırakacağını duyurmuştu.

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