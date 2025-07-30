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Dünya

Ameliyat masasında deprem! 8,8 depreme operasyonda yakalandılar

Rusya'da gerçekleşen 8,8 büyüklüğünde depreme ameliyatta yakalanan doktorlar, soğukkanlılığını koruyarak operasyona devam etti.

İHA30 Temmuz 2025 Çarşamba 10:55 - Güncelleme:
Ameliyat masasında deprem! 8,8 depreme operasyonda yakalandılar
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Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki depremin yankıları sürüyor. Kamçatka Onkoloji Merkezi'ndeki sağlık çalışanları şiddetli depreme ameliyatta yakalandı.

Merkezin güvenlik kamerası görüntülerinde, ameliyat sırasında şiddetli sarsıntı meydana geldiği, ameliyat ekibinin soğukkanlılığını koruduğu görüldü.

Kamçatka Sağlık Bakanı Oleg Melnikov sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Tehlikeye rağmen doktorlar hastanın yanında kaldı. Hasta şu anda iyi durumda.

Uzmanlarımızın stres altındaki profesyonelliklerine ve dayanıklılıklarına hayranım ve teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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