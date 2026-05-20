Amerikan basınından ilginç iddia! ABD ve İsrail'den ''Ahmedinejad'' planı

İki ayı aşkın süredir devam eden ABD/İsrail-İran savaşında ateşkes süreci pamuk ipliğine bağlıyken karşılıklı açıklamalar gerilimi daha da tırmandırıyor.

"İRAN'IN BAŞINA ESKİ CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD'I GEÇİRMEYİ HEDEFLİYORLAR"

New York Times (NYT) gazetesine konuşan ABD'li yetkililer, Washington yönetiminin ve İsrail'in, saldırıların ilk gününde Ahmedinejad'ın evinin önünü bombalayarak onu "özgür bırakmak istediğini" iddia etti.

Yetkililer, böylelikle savaşın ilk gününde İran'da rejimi değiştirmeyi ve ABD/İsrail'in saldırılarıyla hayatını kaybeden İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yerine Ahmedinejad'ı geçirmeyi planlandığını ancak bunun ters teptiğini ileri sürdü.

İsrail Hava Kuvvetleri tarafından düzenlenen saldırının, Ahmedinejad'ı "ev hapsinden kurtarma planının" bir parçası olarak onu gözetim altında tutan muhafızları öldürmeyi amaçladığını savunan ABD'li yetkililer, Ahmedinejad'ın Tahran'daki evine düzenlenen söz konusu saldırıda yaralandığını iddia etti.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Abu Dabi Emirliği'ndeki Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin Irak topraklarından gönderilen insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alınmasını kınadığını bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak isteyen 5 süper tankere izin verdiği belirtildi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD-İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaş sırasında ülkenin enerji altyapısına verilen kısmı hasar nedeniyle benzin ve enerji tedarikinde kısıtlamalarla karşı karşıya olduklarını belirterek, halka enerji tasarrufu çağrısında bulundu.

ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırı senaryosunun gölgesinde, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında dün gece gerçekleştirilen telefon görüşmesinin "oldukça uzun ve dramatik" olduğu ifade edildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, ABD ve İsrail'in yeniden tehdit diline başvurduğu belirtilerek, "İran'a yönelik saldırganlık yeniden tekrarlanırsa, vaat edilen bölgesel savaş bu kez bölgenin çok ötesine yayılacak ve yıkıcı darbelerimiz düşmanı hayal bile edemeyecekleri yerlerde felakete sürükleyecek" denildi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattıkları ve karşılıklı saldırıların ardından geçici ateşkesle sonuçlanan saldırıların hedeflerinden birinin, ilk aşamada rejim değişikliğinin ardından İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ı ülkenin başına getirmek olduğu öne sürüldü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkeye yönelik olası bir saldırı durumuna ilişkin, "Düşman saldırısı tekrarlanırsa savaş bölgenin ötesine uzanır" uyarısında bulundu.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Güney Kore şirketince işletilen gemiye Hürmüz Boğazı'nda düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturmanın son aşamasına gelindiğini ve İran'la yakın temasta olduklarını bildirdi.

06.28 ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının Kongre onayına tabi olmasını öngören "savaş yetkileri" tasarısının görüşmelere açılmasını kabul ederek tasarının önünü açan bir adım attı.

04.35 ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşıp anlaşamayacaklarını yakında göreceklerini kaydederek, "Bu savaşı çok kısa sürede sona erdireceğiz." dedi.

03.15 İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesine yönelik saldırıların yeniden başlatılması halinde ABD'nin daha ağır bedeller ödeyebileceği uyarısında bulunarak, "Çıkarılan dersler ve edindiğimiz bilgilerle birlikte, savaşa dönüş çok daha fazla sürprize sahne olacak" dedi.