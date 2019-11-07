Amerika’da tarihi af

ABD’nin Oklahoma eyaletinde pazartesi günü 462 mahkum salıverildi. Bu Amerikan tarihinde ceza indirimi uygulanarak en fazla mahkumun hapisten çıktığı olay olarak kayıtlara geçti. Oklahoma ülkede en yüksek mahkum oranına sahip eyalet. Vali ise artık bu şöhreti değiştirmek istiyor. Oklahoma Şartlı Tahliye Kurulu’nun cuma günü ceza indirimlerini onaylayarak Vali Kevit Stiit’e yollamıştı. Kurul, 527 mahkum için ceza indirim tavsiyesinde bulunurken bunların 462’si pazartesi günü salıverildi. Bu kişilerin şiddet olaylarına karışmadığı bildirildi. Kurulun başkanı Steve Bickley “Bu oylama ile Oklahomalıların isteğini yerine getiriyoruz.” dedi. Bickley amacın şiddete karışmayan kişilerin topluma kazandırılmasını olduğunu bildirdi. Cumhuriyetçi Vali Stitt yüzlerce Oklahomalıya ‘ikinci bir şans’ verileceğini söyledi. Vali siyaseti bir kenara bırakarak eyaletteki tüm kurumların çabasıyla bu kararın alındığını bildirdi.

Afla salıverilenlerin aileleri de büyük sevinç yaşadı.