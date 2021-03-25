Star.com.tr 25 Mart 2021 Perşembe 21:09 - Güncelleme: 25 Mart 2021 Perşembe 21:16

Vale şirketinin demir cevheri madenciliği kompleksindeki Kovid-19 vaka artışı kasaba sakinlerini endişelendirdi.

Şehre bağlı avukat ve doktor dernekleri tarafından yapılan açıklamada, madende çalışan işçilerin Kovid-19 tedbirlerine uymadığı ve şirketinde bu konuda önlem almadığı için bölge hastanesinin kapatisesinin dolma noktasına geldiği bildirildi.

210 bin nüfuslu bir şehir hakkında açıklama yapan Avukatlar Derneği Başkanı Maura Regina Paulino, "Buradaki sağlık sistemi çökmüş durumundan, yoğun bakım yataklarımız tamamen dolu." dedi.

Paulino, "Kovid-19 artmasından sonra belediyenin duyurduğu sokağa çıkma kısıtlamasına madende çalışalar hariç herkes uydu fakat maden buranın ana geçim kaynağı olduğu için Kovid-19 oralardan evlere yayıldı ve vakalar arttı." dedi.

Vale'nin hatası nedeniyle 270 kişi öldü

Brezilyalı madencilik devi Vale, iki yıl önce Brumadinho şehrini harap eden ve 270'den fazla insanın ölümüne neden olan bir barajın çökmesinin ardından, perşembe günü Minas Gerais eyaletine 37,7 milyar reais (7 milyar $) tazminat ödemek için bir anlaşma imzaladı.

Vale'nin demir cevheri madenciliği kompleksindeki barajın yırtılması, bir maden atığı selini serbest bırakarak 300 futbol sahasına eşdeğer bir alanın kalın çamur altında kalmasına neden oldu. Minas Gerais yetkilileri perşembe günü, 11 kişinin hala kayıp olduğunu açıkladı.

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