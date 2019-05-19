Amerika'dan korkunç uyarı

ABD’de Federal Havacılık İdaresi (FAA), İran ile yaşanan askeri ve siyasi gerilimler nedeniyle Basra Körfezi ve Umman Körfezi üzerinde uçan havayolu şirketlerini güvenlik riskine karşı uyardı. FAA, ABD’nin Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki büyükelçilikler aracılığıyla yayımladığı uyarıda, Basra Körfezi ve Umman Körfezi üzerinde uçan yolcu uçaklarının, bölgedeki artan askeri hareketlenme ve siyasi gerilim nedeniyle ‘yanlış tanımlanma’ riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Uyarıda, uçakların seyrüsefer sistemlerine dışardan müdahale edilebileceği veya önceden uyarı yapılmaksızın iletişimlerinin kesilebileceği kaydedildi.

KÖRFEZ HATTI ISINDI

ABD, geçen haftalarda İran’dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla ‘USS Abraham Lincoln’ Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarını körfeze sevk etmişti. Pentagon, İran’ın ABD’ye ait hedeflere saldırı hazırlığında bulunduğu iddiasıyla yaptığı bu sevkiyatın ardından ‘USS Arlington’ amfibi çıkarma gemisi ve bir Patriot hava savunma bataryasının da bölgeye sevk etmişti.

290 SİVİLİ KATLETTİ