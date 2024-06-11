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Dünya

Amerikalı 4 öğretim üyesine Çin'de bıçaklı saldırı

ABD'li 4 öğretim üyesi, konuk olarak bulundukarı Çin'de turistik bir parkı ziyaretleri sırasında bıçaklı saldırıya uğradı.

AA11 Haziran 2024 Salı 14:28 - Güncelleme:
Amerikalı 4 öğretim üyesine Çin'de bıçaklı saldırı
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Ulusal basındaki haberlere göre, olay ABD'nin Cornell Üniversitesinden 4 öğretim görevlisinin Çin'in kuzeydoğusundaki Cilin eyaletindeki Beyşan Parkı'nı gezdikleri sırada meydana geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Beyhua Üniversitesinde görev yapan 4 yabancı öğretim üyesinin bir parkı gezerken bıçaklı saldırıya uğradığını belirtti.

Yaralıların hızla hastaneye kaldırıldığı ve gerekli müdahalenin yapıldığını ifade eden Sözcü Lin, yaralılardan hiçbirinin sağlık durumun kritik olmadığını kaydetti. Lin, polisin, ilk belirlemelere göre saldırının "münferit bir olay" olduğu değerlendirmesinde bulunduğunu, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü aktardı.

Saldırının ardından uzun süre açıklama yapılmazken olaya ilişkin sosyal medya paylaşımları da sansürlendi.

Yerel polis teşkilatı, daha sonra saldırının şüphelisi olduğu belirtilen Cui Dapıng adındaki bir kişinin fotoğrafını ve kimlik bilgilerini yayınlayarak tüm polis birimlerine yakalanması talimatını verdi.

Cornell Üniversitesinden yapılan açıklamada, öğretim üyelerinin Çin'in Beyhua Üniversitesi ile işbirliği ve değişim programı kapsamında ülkede konuk oldukları belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ise olaydan haberdar olduklarını ve yakından izlediklerini bildirdi.

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