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Dünya

Amerikalı aktör Tom Hanks ve eşi plazma bağışında bulunacak

Eşi Rita Wilson ile yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve iyileşen Amerikalı ünlü oyuncu Tom Hanks, plazma bağışında bulunacaklarını açıkladı.

AA26 Nisan 2020 Pazar 17:19 - Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 17:21
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"Inquirer.net" sitesinin haberine göre, Hanks ve Wilson çifti, Kovid-19 aşısı geliştirme çabalarına yardımcı olmak için kan ve plazma bağışında bulunmak için gönüllü oldu.

Hanks, bir podcast için yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele konusunda ne yapabileceklerini düşünürken plazma bağışının akıllarına yattığını söyledi.

Esprili kişiliğiyle tanınan 63 yaşındaki aktör, yeni tip koronavirüse karşı kendi kanından bir aşı geliştirilmesi halinde buna "Hank-ccine" adının verilmesini isteyeceğini belirtti.

Hanks ve eşi Wilson, 12 Mart'ta Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

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