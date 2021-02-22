22 Şubat 2021 Pazartesi 12:35 - Güncelleme: 22 Şubat 2021 Pazartesi 12:35

Teksas buz şehrine dönerken bölgenin Senatörü Ted Cruz tatile gitti, ortalık karıştı.

Senatör tepkilerin odağına oturdu, tatil beldesi Meksika'nın Cancun şehrine uçuş bilgilerinin sızması da havayollarını karıştırdı.

Bilgileri sızdıran çalışanı bulmak için soruşturma başlatıldı.

UÇUŞ BİLGİLERİ VE UÇAĞA BİNİŞ GÖRÜNTÜLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Teksas'ta görülmemiş soğuğa karşı savaş verilirken bölgenin senatörü Ted Cruz sıcak bir tatil için Cancun şehrine gitti.

United Havayolları'nı seçen Cruz'un uçuş bilgileri medyaya sızdı. Senatör Cruz'un uçağa binerken fotoğrafları, uçuş bilgileri basına ayrıntılı yansıdı.

Büyük tepki çeken senatör sıcak tatilinin hesabını vermeye çalışarak apar topar geri döndü.

DÖNÜŞ BİLGİLERİ DE SIZDI

TRT Haber'in haberine göre, Cruz, kızlarına eşlik ettiğini hemen döneceğini söylese de tepkiler üzerine uçuşunu öne aldırdı. Bu bilgi de basına sızdı. Şimdi havayolları şirketi detaylı uçuş bilgilerini sızdıranı arıyor.

Şirket "Müşterilerimiz hakkındaki kişisel bilgileri paylaşmak politikamıza aykırıdır ve bu olayı araştırıyoruz" dedi.

On binlerce United çalışanı müşterilere yardımcı olmak için müşteri uçuş verilerine erişebiliyor, ancak bireysel uçuş planlarıyla ilgili sızıntılar nadir görülüyor.

Bilgileri sızdıran bulunursa işten atılacağı belirtiliyor.