star.com.tr 15 Temmuz 2020 Çarşamba 15:32 - Güncelleme: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 16:01

ABD yargısı, taciz, tecavüz, insan kaçakçılığı gibi suçlardan hüküm giydikten sonra hapiste ölen Jeffrey Epstein ile yakın ilişkisi nedeniyle, İngiltere Prensi Andrew'in bağlantılarının soruşturulmasını, ifadesinin alınmasını talep etmişti.

Araştırma şirketi Redfield and Wilton Strategies'ın yaptığı bir araştırmaya göre, ankete katılan Amerikalıların yüzde 53'ü, İngiltere Prensi Andrew'in, 'Jeffrey Epstein ile olan ilişkisi hakkında mahkemede tanıklık etmesi için' mahkeme taleplerine uyması gerektiğini savundu.

Ankete katılanların yüzde 22'si aynı prens hakkındaki taleplere katılmadığını söyledi. Yüzde 17'si konu hakkında 'bilmiyorum' derken, yüzde 8'i ise, aynı fikirde olmadığını söyledi.

Epstein'ın eski kız arkadaşı ve yakın ortağı olduğu belirtilen Ghislaine Maxwell'in tutuklanmasından bu yana, 60 yaşındaki prensin, ABD savcılarına yardım etmesi yönündeki baskı artıyor.

Maxwell ve Epstein ile bağlantıları

Epstein için fuhuş amaçlı kadın ve kız tedarik etmekle suçlanan İngiliz Maxwell, Salı günü Manhattan federal mahkemesinde konuştu ve suçlamaları reddetti. Maxwell'in Prens Andrew'le de arkadaş oldukları belirtiliyor.

Andrew, 1999 yılında onu Epstein ile tanıştıranın Maxwell olduğunu söyledi.

Prens Andrew geçtiğimiz kasım ayında savcılara yardım etmek istediğini söyledi. Ancak, Epstein'e dava açanların avukatları, Andrew'in ABD makamlarıyla işbirliği yapmayı reddettiğini ileri sürdü.

Prens Andrew bu süreçte ABD'ye teslim edilemez. Çünkü savcılar sadece dava ile ilgili olarak onunla görüşmek istiiyor. ABD Adalet Bakanlığı'nın geçtiğimiz ay Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı'na resmi bir karşılıklı hukuki yardım talebinde bulunduğu bildirildi.

Bu talebin şartları gereğince, Andrew gönüllü olarak sorulara cevap vermezse, cevaplaması için İngiltere mahkemesine çağrılabilir.

İngiltere'nin tanınan avukatlarından Karen Todner, kaçınılmaz York Dükü Prens Andrew'in, karar sonrası ifade vermesinin neredeyse kaçınılmaz olduğunu söyledi. Todner ayrıca, Andrew'in diplomatik dokunulmazlığı olmadığını, bu nedenler başlayan sürecin devam edeceğini belirtti.

York Dükü Prens Andrew'e yönelik suçlamalar

Epstein'ın ilk suçlayanlardan biri olan Virginia Giuffre (önceki soyadıyla Virginia Roberts) yeminli ifadeler ve TV röportajlarında, 2001'de Prens Andrew ile birlikte olmak zorunda kaldığını iddia etti.

O dönem 17 yaşında olan Virginia Giuffre, suçlamaya konu olayların Londra, New York ve Epstein'ın ABD Virgin Adaları'ndaki özel adasında meydana geldiğini ileri sürdü.

Prens Andrew suçlamaları şiddetle reddetti ve Giuffre ile hiçbir zaman karşılaşmadığını, onu tanımadığını söyledi.

Ancak Andrew'in 2001 yılında, Maxwell'in Londra'daki evinde Giuffre ile birlikte çektiği fotoğraf, kadının suçlamalarını güçlendirirdi.

Andrew'in 2019'da verdiği bir röportaj yaygın bir halkla ilişkiler felaketi olarak görüldü ve Prens Andrew tepkilerin ardından kraliyet görevlerinden çekildi.

Epstein'ın ölümü

Aralarında reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmak ve cinsel amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla suçlanan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein, cezaevinde intihar ederek ölmüştü.

Epstein aleyhindeki ceza davası ölümüyle kapansa da, kurbanları milyarderin mal varlığına yönelik tazminat davalarını sürdürüyor.

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