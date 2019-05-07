Amerikalıların neredeyse yarısı Trump´ı onaylıyor

Yüzde 50´lik bir oran ise hala Trump´ın yaptıklarını onaylamıyor.

Anket şirketinin Başkanlık İş Onay Merkezi, ABD Başkanı Donald Trump göreve gelmesinden bu yana düzenli olarak Amerikan halkının onayının ne ölçüde olup olmadığını araştırıyor.

Gallup´a göre Trump, geçtiğimiz Haziran ayında ve Ocak 2017´de yüzde 45 onay almıştı. Ancak en yüksek onayı Nisan ayında düzenlenen oylamada aldı.

CNN televizyon kanalına göre bu yükselişin nedenleri arasında ABD´deki gayri safi milli hasılanın 2019 yılının ilk çeyreğindeki yüzde 3.2 artış ve Nisan ayında açıklanan işsizlik oranları yatıyor.

ABD´deki işsizlik oranı Aralık 1969 yılından bu yana en düşük seviyesine inerek yüzde 3.6´a düşmüştü.

Gallup Başkanlık İş Onay Merkezi 1938 yılından bu yana ABD Başkanlarının performaslarını Amerikan halkına yaptığı anketlerle düzenli olarak değerlendiriyor.