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Amerikalıların neredeyse yarısı Trump´ı onaylıyor

ABD merkezli danışmanlık ve anket şirketi Gallup, Amerikan halkıyla Başkan Trump hakkındaki periyodik olarak yaptığı anket sonuçlarında, Trump´ın, son iki yıl içersinde yüzde 46 ile yaptığı işlerle ilgili en yüksek onayı aldığını gösterdi.

  • DHA
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Yüzde 50´lik bir oran ise hala Trump´ın yaptıklarını onaylamıyor.
 
Anket şirketinin Başkanlık İş Onay Merkezi, ABD Başkanı Donald Trump göreve gelmesinden bu yana düzenli olarak Amerikan halkının onayının ne ölçüde olup olmadığını araştırıyor.
 
Gallup´a göre Trump, geçtiğimiz Haziran ayında ve Ocak 2017´de yüzde 45 onay almıştı. Ancak en yüksek onayı Nisan ayında düzenlenen oylamada aldı.
 
CNN televizyon kanalına göre bu yükselişin nedenleri arasında ABD´deki gayri safi milli hasılanın 2019 yılının ilk çeyreğindeki yüzde 3.2 artış ve Nisan ayında açıklanan işsizlik oranları yatıyor.
 
ABD´deki işsizlik oranı Aralık 1969 yılından bu yana en düşük seviyesine inerek yüzde 3.6´a düşmüştü.
 
Gallup Başkanlık İş Onay Merkezi 1938 yılından bu yana ABD Başkanlarının performaslarını Amerikan halkına yaptığı anketlerle düzenli olarak değerlendiriyor.

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