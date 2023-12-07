Amerikalıların serveti azaldı

ABD Merkez Bankası (Fed), temmuz-eylül dönemine ait "ABD'nin Finansal Hesapları" raporunu yayımladı.

Buna göre, ülkede hane halkının net serveti bu yılın üçüncü çeyreğinde yaklaşık 151 trilyon dolar olarak kaydedildi.

Yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9 azalan hane halkı serveti, 2022'in aynı dönemine göre ise yüzde 5,7 arttı.

ABD'de hane halkı net serveti, bu yılın ilk çeyreğinde 146,6 trilyon dolar, ikinci çeyreğinde ise 152,3 trilyon dolar olarak hesaplanmıştı.

Yılın üçüncü çeyreğinde toplam hane halkı servetindeki azalışta, Amerikan hisse senetlerindeki 1,7 trilyon dolarlık değer kaybının gayrimenkullerin toplam değerindeki 500 milyar dolarlık artışla dengelenmesi etkili oldu.

Amerikan hane halkı borcundaki artış ise bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,7'den yüzde 2,5'e geriledi.

Söz konusu dönemde tüketici kredileri yüzde 1,1 ve mortgage (konut kredisi) borcu yüzde 2,5 arttı.