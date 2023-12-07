İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Aralık 2023 Perşembe / 25 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9217
  • EURO
    31,2934
  • ALTIN
    1887.98
  • BIST100
    7978.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Amerikalıların serveti azaldı

ABD'de hane halkının net serveti, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9 azalarak yaklaşık 151 trilyon dolara geriledi. Amerikan hane halkı borcundaki artış ise bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,7'den yüzde 2,5'e geriledi.

AA7 Aralık 2023 Perşembe 22:35 - Güncelleme:
Amerikalıların serveti azaldı
ABONE OL

ABD Merkez Bankası (Fed), temmuz-eylül dönemine ait "ABD'nin Finansal Hesapları" raporunu yayımladı.

Buna göre, ülkede hane halkının net serveti bu yılın üçüncü çeyreğinde yaklaşık 151 trilyon dolar olarak kaydedildi.

Yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9 azalan hane halkı serveti, 2022'in aynı dönemine göre ise yüzde 5,7 arttı.

ABD'de hane halkı net serveti, bu yılın ilk çeyreğinde 146,6 trilyon dolar, ikinci çeyreğinde ise 152,3 trilyon dolar olarak hesaplanmıştı.

Yılın üçüncü çeyreğinde toplam hane halkı servetindeki azalışta, Amerikan hisse senetlerindeki 1,7 trilyon dolarlık değer kaybının gayrimenkullerin toplam değerindeki 500 milyar dolarlık artışla dengelenmesi etkili oldu.

Amerikan hane halkı borcundaki artış ise bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,7'den yüzde 2,5'e geriledi.

Söz konusu dönemde tüketici kredileri yüzde 1,1 ve mortgage (konut kredisi) borcu yüzde 2,5 arttı.

  • ABD net serveti
  • hane halkı borcu
  • Amerika ekonomisi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.