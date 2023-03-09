İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2023 Cuma / 18 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0156
  • EURO
    20,1354
  • ALTIN
    1113.89
  • BIST100
    5446.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Amerikalıların serveti geçen yılın son çeyreğinde 147,7 trilyon dolara yükseldi
Dünya

Amerikalıların serveti geçen yılın son çeyreğinde 147,7 trilyon dolara yükseldi

ABD'de hane halkının net serveti, 2022'in dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2 artarak 147,7 trilyon dolara çıktı.

AA9 Mart 2023 Perşembe 23:36 - Güncelleme:
Amerikalıların serveti geçen yılın son çeyreğinde 147,7 trilyon dolara yükseldi
ABONE OL

ABD Merkez Bankası (Fed), geçen yılın ekim-aralık dönemine ait "ABD'nin Finansal Hesapları" raporunu yayımladı.

Buna göre, ülkede hane halkının net serveti geçen yılın dördüncü çeyreğinde 147,7 trilyon dolara yükseldi.

Geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 artan hane halkı serveti, 2021'in aynı dönemine kıyasla ise yüzde 2,7 azaldı.

ABD'de hane halkı net serveti, geçen yılın ilk çeyreğinden 151,9 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaşmasının ardından ikinci çeyrekte 146,1 trilyon dolara ve üçüncü çeyrekte 144,8 trilyon dolara gerilemişti.

Geçen yılın son çeyreğinde, hisse senetlerinin değeri 2,7 trilyon dolar artarken, gayrimenkulün değeri 100 milyar dolarlık azalış kaydetti.

Amerikan hane halkı borcundaki artış ise geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 6,2'den yüzde 2,3'e geriledi.

Söz konusu dönemde tüketici kredileri yüzde 7 ve mortgage (konut kredisi) borcu yüzde 4,4 arttı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.