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Dünya

Amerikalıların yüzde 30'u Kovid-19'un laboratuvardan çıktığına inanıyor

ABD'de yapılan güncel bir anket, Amerikan halkının yüzde 30'unun yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) laboratuvar ortamında geliştirildiğine inandığını ortaya koydu.

AA13 Nisan 2020 Pazartesi 23:21 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 23:21
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Amerikan Pew Araştırma Merkezinin düzenlediği ankette, katılımcılara Kovid-19'un nasıl ortaya çıktığı sorusu yöneltildi.

Ankete katılanların yüzde 30'u virüsün laboratuvar ortamında türediği yanıtını verirken bunlardan yüzde 23'ü ise bunun kasten yapıldığını söyledi.

Katılımcıların yüzde 43'ü ise virüsün doğal yollarla ortaya çıktığına inandığını dile getirdi.

Ankete ilişkin basına açıklamalarda bulunan bazı uzmanlar ise virüsün çok sayıda bakteri ve mikrop barındıran yarasa eti tüketilmesi sonucu türediği görüşünü savundu.

Uzmanlar, koronavirüs türlerinin genellikle hayvanları enfekte ettiği ancak Kovid-19 ve SARS'ın insanlara da geçtiğinin altını çizdi.

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