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Dünya

Amerikan basınından çarpıcı iddia: ABD, İsrail'e yıl sonuna kadar süre verdi

İsrail'in Filistin'deki sivilleri katletmesine sessiz kalan Batı medyası, ABD hükümeti hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu. ABD'nin İsrail'e Gazze'ye saldırılarını sonlandırması için yıl sonuna kadar süre verdiğini yazan Politico, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da 30 Kasım'daki ziyaretine işaret etti.

AA9 Aralık 2023 Cumartesi 23:40 - Güncelleme:
Amerikan basınından çarpıcı iddia: ABD, İsrail'e yıl sonuna kadar süre verdi
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ABD merkezli yayın kuruluşu Politico, ABD hükümetinin, İsrail'e Gazze'ye saldırılarını sonlandırması için yıl sonuna kadar süre verdiğini bildirdi.

Politico'nun İsrail'deki ismi verilmeyen 3 yetkiliye dayandırdığı haberinde, "Joe Biden hükümetinin, İsrail'e Gazze'ye saldırılarını sonlandırması için yıl sonuna kadar süre verdiği" belirtildi.

Haberde, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da 30 Kasım'da Tel Aviv'e vardığı İsrail ziyaretinde verilen bu süreyi vurguladığı ifade edildi.

İsrailli yetkililerin Gazze'deki saldırılara ilişkin "aylar sürecek planlarını" Blinken ile paylaştığı bildirilen haberde, Blinken'ın "O kadar krediniz yok." yanıtını verdiği öne sürüldü.

Öte yandan, The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, Blinken'ın ziyareti kapsamında İsrail savaş kabinesinde "saldırıların aylar değil haftalar içinde bitmesi gerektiği" değerlendirmesinde bulunduğu aktarılmıştı.

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