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Dünya

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyinden çağrı: İbadethanelerdeki güvenlik önlemlerini artırın

ABD'nin en büyük Müslüman sivil halklar örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), başkent Washington'daki Muhammed Camii'ne cuma namazı sırasında bomba ihbarı yapılmasının ardından, kolluk kuvvetlerine camiye yönelik güvenlik tedbirlerinin artırılması çağrısında bulundu.

AA19 Ağustos 2023 Cumartesi 22:36 - Güncelleme:
Amerikan-İslam İlişkileri Konseyinden çağrı: İbadethanelerdeki güvenlik önlemlerini artırın
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CAIR'in internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu bomba ihbarının, "ülke çapında kolluk kuvvetlerinin sinagogları hedef alan bir dizi benzer sahte bomba tehdidini soruşturması sırasında geldiğine" işaret edildi.

Açıklamada, ülke çapındaki dini kurumlara ve kolluk kuvvetlerine, ibadethanelere yönelik güvenlik önlemlerini artırma çağrısı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CAIR Ulusal İletişim Direktörü İbrahim Hooper, "Adil bir toplumda ibadethanelerin şiddet tehdidiyle hedef alınmasına asla müsamaha gösterilmemelidir. Muhammed Camii cemaati ile dayanışma içindeyiz ve tehdide hızlı ve profesyonel yanıt verdikleri için kolluk kuvvetlerine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hooper, açıklamada, CAIR'in, Lexington bölgesinde bir haham ve bir Yahudi öğrenci merkezine antisemitik tehditlerde bulunduğu iddia edilen bir kişinin gözaltına alınmasını da memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Ayrıca, Hooper, tüm dini kurumları, güvenlik hizmetleri için maddi destek sağlayan "Kar Amacı Gütmeyen Güvenlik Hibe Programı'na" başvurmaya davet etti.

CAMİ CEMAATİ TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Washington DC Metropolitan Polis Yetkilisi, dün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bomba ihbarı üzerine en hızlı şekilde camiye gidilerek her ihtimale karşı cemaatin derhal tahliye edildiğini belirtmişti.

Yetkili, özel bomba imha ekibinin bomba arama köpekleriyle yaptığı incelemeler sonrası ihbarın asılsız olduğunun anlaşıldığını ifade etmişti.

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