Amerikan Vizesi olmayan ölebilir!
Bahamalar’ı vuran Dorian Kasırgası’ndan kaçanların tahliyesi için gönderilen gemiye binen afetzedelerden ABD vizesi istendiği ortaya çıktı. Can havliyle gemiye binenlere Amerikan vizesi olmayanların inmesi anons edildi. 130 kişi indirildi.
Bahamalar’ı vuran Dorian Kasırgası’ndan kurtulmak için tahliye bekleyenlere “ABD vizesi olmayanlar gemiden insin” anonsu yapıldığı görüldü. ABD’yi vuran ve Bahamalar’da 43 kişinin ölümü ile sonuçlanan Dorian Kasırgası nedeniyle bölgede çok sayıda kişi tahliye edilmeyi bekliyor. Son olarak 5. seviyeye çıkarılan kasırga sonucunda, mahsur kalan vatandaşlar bugüne kadar feribotlarla ABD’ye tahliye ediliyordu. Ancak, sosyal medyada yayınlanan bir video tepki topladı.
130 KİŞİ İNDİ
Videoda, tahliye için ABD feribotuna binen Bahamalılara yönelik anons yapan bir görevlinin, ‘ABD vizesi olmayanlardan karaya geri dönmelerini istediği’ görülüyor. WSVN muhabiri Brian Entin tarafından Twitter’da yayınlanan videoda, geminin ses sisteminden anons yapan görevlinin “Vizeniz olmadan ABD’ye gelirseniz problem yaşarsınız. ABD vizesi olmayanlar, lütfen gemiden inin” dediği görülüyor. Entin’e göre, yapılan anons üzerine en az 130 kişi gemiyi terk etmek zorunda kaldı. Bugüne kadar, kasırgadan kaçan Bahamalılardan ABD vizesi istenmediği biliniyordu. Söz konusu bu uygulamanın ise kalıcı olup olmayacağına ilişkin yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmadı.
Dorian Kasırgası Kanada’ya ulaştı
Amerika’nın güneydoğu açıklarındaki Bahama Adaları’ndan başlayarak kuzeye doğru ilerleyen Dorian Kasırgası, Kanada’nın güneydoğusundaki Nova Scotia’ya ulaştı. Nova Scotia bölgesinin başşehri Halifax’a saatte 160 kilometre hızla ulaşan kasırga, ağaçların yerlerinden sökülerek uçmasına ve 450 binden fazla evde elektriğin kesilmesine yol açtı. Bir vinç, bir apartmanın çatısına uçtu. Kanada Halk Güvenliği Bakanı Ralph Goodale, kurtarma çalışmaları için ordunun bölgeye gönderilmesi gerektiğini söyledi. Bahama Adaları’nı vuran ve 43 kişinin ölümüne yol açan kasırganın, Pazar günü ilerleyen saatlerde etkisini artırması ve Newfoundland ile Labrador bölgelerine ulaşması bekleniyor.
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