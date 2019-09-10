28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7509
  • 6,3531
  • 278.408
  • 100605
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Amerikan Vizesi olmayan ölebilir!

Bahamalar’ı vuran Dorian Kasırgası’ndan kaçanların tahliyesi için gönderilen gemiye binen afetzedelerden ABD vizesi istendiği ortaya çıktı. Can havliyle gemiye binenlere Amerikan vizesi olmayanların inmesi anons edildi. 130 kişi indirildi. 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bahamalar’ı vuran Dorian Kasırgası’ndan kurtulmak için tahliye bekleyenlere “ABD vizesi olmayanlar gemiden insin” anonsu yapıldığı görüldü. ABD’yi vuran ve Bahamalar’da 43 kişinin ölümü ile sonuçlanan Dorian Kasırgası nedeniyle bölgede çok sayıda kişi tahliye edilmeyi bekliyor. Son olarak 5. seviyeye çıkarılan kasırga sonucunda, mahsur kalan vatandaşlar bugüne kadar feribotlarla ABD’ye tahliye ediliyordu. Ancak, sosyal medyada yayınlanan bir video tepki topladı. 

130 KİŞİ İNDİ

Videoda, tahliye için ABD feribotuna binen Bahamalılara yönelik anons yapan bir görevlinin, ‘ABD vizesi olmayanlardan karaya geri dönmelerini istediği’ görülüyor. WSVN muhabiri Brian Entin tarafından Twitter’da yayınlanan videoda, geminin ses sisteminden anons yapan görevlinin “Vizeniz olmadan ABD’ye gelirseniz problem yaşarsınız. ABD vizesi olmayanlar, lütfen gemiden inin” dediği görülüyor. Entin’e göre, yapılan anons üzerine en az 130 kişi gemiyi terk etmek zorunda kaldı. Bugüne kadar, kasırgadan kaçan Bahamalılardan ABD vizesi istenmediği biliniyordu. Söz konusu bu uygulamanın ise kalıcı olup olmayacağına ilişkin yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmadı. 

Dorian Kasırgası Kanada’ya ulaştı 

Amerika’nın güneydoğu açıklarındaki Bahama Adaları’ndan başlayarak kuzeye doğru ilerleyen Dorian Kasırgası, Kanada’nın güneydoğusundaki Nova Scotia’ya ulaştı. Nova Scotia bölgesinin başşehri Halifax’a saatte 160 kilometre hızla ulaşan kasırga, ağaçların yerlerinden sökülerek uçmasına ve 450 binden fazla evde elektriğin kesilmesine yol açtı. Bir vinç, bir apartmanın çatısına uçtu. Kanada Halk Güvenliği Bakanı Ralph Goodale, kurtarma çalışmaları için ordunun bölgeye gönderilmesi gerektiğini söyledi. Bahama Adaları’nı vuran ve 43 kişinin ölümüne yol açan kasırganın, Pazar günü ilerleyen saatlerde etkisini artırması ve Newfoundland ile Labrador bölgelerine ulaşması bekleniyor.

 

İstanbul´un göbeğine indiler; köpekleri kovaladılar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Seçim bitti her şey yalan oldu'

'Seçim bitti her şey yalan oldu'

Bir ülke ile daha kapıda vize dönemi

Bir ülke ile daha kapıda vize dönemi

Ryan Babel, Estonya maçında yıldızlaştı

Ryan Babel, Estonya maçında yıldızlaştı

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

'Güvenli bölge' için Türkiye’ye geliyorlar

'Güvenli bölge' için Türkiye’ye geliyorlar

Trump: Müzakereler öldü

Trump: Müzakereler öldü

Hollanda'da silahlı saldırı

Hollanda'da silahlı saldırı

MİT ve polisin ortak operasyonuyla yakalandı

MİT ve polisin ortak operasyonuyla yakalandı
 

POPÜLER HABERLER

İstiklal Caddesi´ndeki dehşetin güvenlik kamerası görüntüleri

İstiklal Caddesi´ndeki dehşetin güvenlik kamerası görüntüleri

'UFO'lar büyük deprem ve felaketlerin habercisi mi?

'UFO'lar büyük deprem ve felaketlerin habercisi mi?

Tam 883 yıllık! Bitlis'te bulundu

Tam 883 yıllık! Bitlis'te bulundu

İstanbul'un göbeğine indiler! Sokak köpekleri ile kavga ettiler

İstanbul'un göbeğine indiler! Sokak köpekleri ile kavga ettiler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA