Netflix'te yayına alınan mini dizi formatındaki belgesel serisi 'The Family' sisteme girer girmez anlattığı hikaye ve 'vadettiği bilgiler' ile ses getirmeyi başardı. The Family isimli Jeff Sharlet romanını, yazarının görüşlerini de ekleyerek mini dizi haline getiren Netflix, Amerika Birleşik Devletlerindeki güçlü 'aile' yapılanmasını anlatıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin 'kirli defteri' olarak adlandırılabilecek örgütün, FETÖ ile olan benzerlikleri ve dünya genelinde amaçladıkları gerçek bir 'dehşet verici suç hikayesi' formuna sahip. Mini dizi, dinden bağımsız bir Hz. İsa algısı ve ışık evlerini fazlasıyla andıran Cedars evleriyle din-siyaset ikiliminde 'global bir' FETÖ imajı oluşturmayı başarıyor.

"Dünyayı yönetmeyi öğrenmek için buradasınız..." böylesi ağır ve temelde güçlü bir cümleyi tüm aşamalarında hissedilir kılan bir örgütü, 'Aile' isimli dev bir yapılanmayı anlatan Netflix dizisi The Family yayına girdi. The Family: The Secret Fundamentalism at the Heart of American Power (Aile: Amerikan gücünün kalbindeki gizli örgüt) ismiyle, Jeff Sharlet tarafından yazılan bir romanın 'mini dizi'ye çevrilmiş hali olarak karşımıza çıkan proje, dünyanın en tehlikeli yapılanmalarından biri olarak değerlendirilebilecek örgütlenmeye ışık tutuyor. Dizi, yazar Jeff Sharlet'ın yakın bir arkadaşının tavsiyesiyle dahil olduğu 'Aile' ve 'Kardeşler' olarak isimlendirilen örgüte girme hikayesini anlatmasıyla başlıyor. Bir yazarda mutlaka bulunması gerektiği öngörülen 'yetkin gözlem gücünü' barındırdığı her halinden belli olan Sharlet, yazdığı kitapla ilham olduğu projeye, röportaj konuğu olarak da değer katmayı başarmış.

'Donald Trump'ın sırtına dokunan eller' fotoğrafıyla gündeme gelen evanjelist ritüeller, dünyanın birçok ülkesinde farklı tesir yöntemleri ve değişkenlik gösteren yöntemleriyle dikkati çekiyor. Büyük örgütlenmeler, güçlü iş bölümleri ve genelde fazlasıyla 'iddialı hedeflerle' hareket eden bu yapılanmalar, din yahut ideoloji merkezli yönetim şemalarıyla kendilerine ait yeni bir inanç sistemi ve bu sistemle birlikte gelmesi beklenen güçüzerinden hareket ediyor.

Jeff Sharlet'ın anlatımlarıyla öğrenmeye başladığımız 'Aile' örgütü, çıkış parolası olarak belirlediği ve AdolfHitler, Mao Zedong ve Josef Stalin gibi faşist liderlerden ilham alınan 'çıkarlar için yapılması gerekenler' başlıklı bir öğretiyi esas alıyor. 'Ailemizin çıkarları anne babamızdan, canımızdan ve tüm sevdiklerimizden daha önemlidir' düşüncesiyle hareket eden örgüt, FETÖ'den aşina olduğumuz 'Gizlilik ne kadar fazlaysa organizasyon o kadar güçlü olur' şiarını da güçlü biçimde benimsemekten geri durmuyor.

Örgüt lideri Dougles Coe!

Dougles Coe tarafından yönetildiği net biçimde ifade edilen 'Aile' örgütü, dizi boyunca Coe'nun çeşitli konuşmalarından alıntılar yapıyor. Yazarın Luke isimli bir arkadaşının davetiyle dahil olduğu örgüt, 80 yılı aşkın bir süredir dünyanın birçok farklı ülkesinde 'en güçlüler' ile ortaklıklar kurmaya, kendi ekosistemlerine dahil etmeye çalışıyor. Dizide; Uganda'dan Rusya'ya, ABD'nin seçkin senatörlerinden bakanlarına kadar birçok farklı ismin dahil olduğunu bizzat gördüğümüz örgüt, liderlik modeli ve yönetim hassasiyetleriyle FETÖ'nün birebir aynısı diyebiliriz.

Dizide FETÖ'nün 'ışık evlerine' benzer biçimde tasarlanan, erkekler ve kızlar olarak ayrı ayrı tasarlanan Cedars evleri, 'alışılmış gençlik evlerinden farklı ama birçok özelliğiyle de aynı' tanımıyla anlatılıyor. Evin komşularının verdiği röportajlarla anlatısını güçlendiren dizi, evde bulunanların yorumları ve dizidegösterilen tasvirlerle debirden fazlaözelliğe yerveriyor.

FETÖ'nın ışık evleriyle Aile'nin evleri arasında ne gibi benzerlikler var?

Her iki örgütün de tasarladığı evler, gençlerin 'ücretsiz barınma' ve manevi (!) duygularını besleme özellikleriyle tasarlandığı iddiasına sahip. Bu noktada her iki oluşumun da evleri, eksiklik duyan gençlerin eksiklerini kapatma iddiasıyla organize ettiğinden bahsedilebilir. Evlerin kızlar ve erkekler olarak ikiye ayrılması ve dinen yasak sayılan herhangi bir unsurun o evlere adapte edilememesi özellikleri de ışık evleri ile Cedars arasında güçlü bir benzerlik inşa etmeye yetiyor.

FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrası deşifre olan birçok farklı zanlının ifadelerinde yer alan 'çevre fişleme' yöntemi, Aile'nin evleri için de söz konusu. Komşuların örgüte dair yakınlığını yeşil, sarı ve kırmızı renkleriyle iyiden kötüye doğru sınıflandıran örgüt, kırmızı renge sahip komşuların örgütün temel bilgilerine ulaşmasını ve örgütün işleyişine hakim olmasını engellemeye çalışıyor. Dizide yer alan Cedars komşularından birinin anlattıkları da bu tezi doğruluyor. 40'lı yaşlarının ortasındaki kadın,

"Salı duaları ismi verilen törenlere bir kez katıldım ve oradaki ilgiden, önemli hissettirme hassasiyetlerinden hoşlandım fakat sonra onları fazlasıyla sorgulamam dolayısıyla salı toplantılarının iptal olduğunu ifade ettiler, sanırım beni içlerinde istemediler'

sözleriyle süreci anlatıyor.