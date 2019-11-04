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Amerika’nın havana sendromu korku hastalığı

ABD’nin Küba’daki diplomatlarının “ses dalgası saldırılarına” maruz kaldığı iddiasının nedeni ortaya çıktı. Küba’daki diplomatları hasta eden, ses dalgası silahları değil, “duygusal travma ve korkuymuş” 

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Küba’daki Amerikalı diplomatları hasta eden sözde gizemli ses dalgalarının altında yatan gerçek nihayet anlaşıldı. İddiaya göre Küba’da 20’den fazla diplomatik personel, bir dizi açıklanamayan sağlık sorunuyla karşı karşıyaydı. Şikayetlerse genelde belli bir yönden ve özellikle otel odalarında veya evdeyken gelen garip gıcırtı ya da titreşim sesleri duymayla başlıyordu. Ancak yanlarındaki diğer kişiler bu sesleri duyamıyordu.

KORKUDAN HASTALANMIŞLAR

ABD’nin sözde bu gizemli “saldırılar” için Küba’yı suçlaması, diplomatik çatlağa neden olmuştu. Ancak araştırmalar, Küba’nın iddia edilen olaylarda hiçbir rolünün bulunmadığını ve diplomatların da böylesi maksatlı hedef alınmasının mümkün olmadığını gösterdi.Journal of the Royal Society of Medicine’da yayımlanan bir raporda, “Havana Sendromu” olarak bilinen sarsıntı benzeri belirtilerin “duygusal travma ve korkudan kaynaklandığına” işaret etti.Sözde saldırılar personel tarafından ilk kez 2016 sonlarında bildirilmiş ve Kanadalı diplomatik personel de dahil olmak üzere gittikçe daha fazla kişiyi etkilemişti. ABD Dışişleri Bakanlığı, sağlık sorunlarının bir saldırının sonucu olduğunu ya da bilinmeyen bir cihaza maruz kalınmasından kaynaklandığını belirtmişti. ABD Ağustos 2017’de yanıt olarak Kübalı iki diplomatı kovmuştu. ABD, zorunlu olmayan tüm personeli Havana’daki büyükelçiliğinden çekmiş ve ABD yurttaşlarını Küba’ya gitmemeleri konusunda uyarmıştı. Donald Trump, Ekim 2017’de, başkanlığının ilk yılındayken “Bildiğiniz gibi, çok sıra dışı bir saldırı. Ama bu işte Küba’nın sorumlu olduğuna inanıyorum” demişti. 

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