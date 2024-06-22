Amman'da bir evde patlama

Ürdün Emniyet Genel Müdürlüğünden konuya ilişkin yazılı açıklamada yapıldı.

Patlamanın Amman'ın güneyindeki Marka bölgesindeki bir evde gerçekleştiği bildirilen açıklamada, evde patlayıcı depoladığının belirlendiği kaydedildi.

Bölgede yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı aktarılan açıklamada, "Olayla ilgili ilk soruşturmalar, bir grubun güney Marka bölgesindeki bir evde büyük miktarda patlayıcı madde depoladığını gösterdi." ifadesine yer verildi.

Vatandaşlardan bölgeye yaklaşmamaları istenen açıklamada, Kraliyet Mühendislik Birlikleri ve güvenlik güçlerinden patlayıcı uzmanlarının konuyla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü ve olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı belirtildi.

Ürdün ordusu, 2023 yılında uyuşturucu ve nitelikli silah kaçakçılığında "gözle görülür" bir artış yaşandığını açıklamıştı.

Ürdün yıllardır Suriye ve Irak'tan ülkeye sızma girişimleri ve kaçakçılıkla mücadele ediyor.