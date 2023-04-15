Amsterdam Belediye Başkanı Halsema ''sokak iftarı''na katıldı

Türklerin yoğun yaşadığı Amsterdam'ın Osdorp bölgesindeki sokak iftarında katılan Halsema, buradakilerle sohbet ederek, program kapsamında yapılan ramazan etkinliklerini büyük bir ilgiyle izledi.

Halsema konuşmasında, iftara davet edilmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek bir arada olmanın önemini vurguladı.

Hava muhalefeti sebebiyle AH'nin Osdorp'taki şubesinin otoparkında yapılan iftara 1200 Hollandalı katılırken, alanda çocuklar için eğlence parkurları ve oyun platformları kuruldu.

İftara katılan Amsterdam Belediye Meclisi Üyesi Erik Schmit, "Burada olmak çok güzel. Çünkü burada dünyanın her yerinden insanı görebiliyorsunuz. Türk, Faslı ve Hollandalılar. Amsterdam Belediye meclisi üyesi olarak, şehrimizin dünyanın her yerinden gelen insanları barındırmasını görmek çok güzel." dedi.

AH Amsterdam Şubesi çalışanı Lieuwke van der Woude, ikinci defa gerçekleşen iftara katıldığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Van der Woude, "AH'dan 3 arkadaşımla geldik. Burada çok güzel bağlantılar kurdum. Çok fazla eğlenceli etkinlikler ve güzel yemekler var." diye konuştu.

AH'nin Amsterdam'ın yanı sıra, Rotterdam, Utrecht, Lahey ve Zaandam'daki şubelerinde de gerçekleştirilen "sokak iftarı"na toplam 3 binden fazla kişinin katıldığı belirtildi.

Katılımcılar, iftar sofrasının kurulduğu alanın bir bölümüne serdikleri halı üzerinde akşam namazı kıldı.

İftar programı çay ve kahve ikramının ardından sona ererken, katılımcılara çıkışta gül dağıtıldı.