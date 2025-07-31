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Dünya

Amsterdam'a giden uçak şiddetli türbülansa girdi: Çok sayıda yaralı var

ABD'nin Utah eyaletinden Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gitmek üzere havalanan uçakta şiddetli türbülans nedeniyle 25 kişi yaralandı, uçak Minnesota eyaletine acil iniş yaptı.

AA31 Temmuz 2025 Perşembe 09:44 - Güncelleme:
Amsterdam'a giden uçak şiddetli türbülansa girdi: Çok sayıda yaralı var
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The New York Times gazetesinin haberine göre, Delta Hava Yollarının 275 yolcu ve 13 kişilik mürettebat taşıyan uçağı, Utah'ın Salt Lake City şehrinden Amsterdam seferi için havalandı.

Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, "şiddetli türbülansın" ardından uçağın Minnesota eyaletindeki Minneapolis-Saint Paul Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldığı belirtildi.

Açıklamada, sağlık personelinin, inişin ardından yaralılarla ilgilendiği, 25 yaralının hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

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