Ana vatanı çevreleyen üç denizde gerçekleştirilen 'Mavi Vatan 2025' tatbikatı dosta güven, düşmana korku verdi. Dev tatbikat dün Marmaris'teki Aksaz Deniz Komutanlığı'nda Seçkin Gözlemci Günü etkinliğiyle devam etti.

TCG ORUÇREİS TAM TEÇHİZATLI

Tatbikat senaryosu gereği helikopterlerle adaya çıkarma yapılmadan önce top atışı gerçekleştirildi. Botlarla sahile taarruz edilmesinin ardından SAT timleri Marmaris Yılancık Adası'na bayrak dikti. Modernizasyonu tamamlanan TCG Oruçreis fırkateyni, ilk kez tüm radarları, hava savunma sistemleri, yakın hava savunma silahları ve bütün sensörleri yerli ve milli sistemlerle donatılmış haliyle tatbikata katıldı. 7 Ocak'ta başlayan ve 16 Ocak'a kadar sürecek olan 'Mavi Vatan 2025' tatbikatında 90 gemi, 50 hava vasıtası ve 20 bin personel yer alıyor.

YUNAN BASINI: TÜRKLER EGE'DE MEYDAN OKUYOR

'Mavi Vatan 2025' tatbikatı, Yunanistan'da paniğe yol açtı.

Kathimerini Gazetesi, Türk Deniz Kuvvetleri'nin gücünün, Yunanistan savunma sanayiinin 'kuruduğu' dönemde yükselişe geçtiğini vurguladı.

CNN Greece ise tatbikatı, "Mavi Vatan: Türkler, üç yıl aradan sonra ilk büyük tatbikatla Ege'ye meydan okuyor" başlığıyla servis etti. Tatbikatın Başbakan Miçotakis'in, şubat ayındaki Ankara ziyaretinden önce yapılmasına da dikkat çekildi.

'KIBRIS BİZİM MİLLİ MESELEMİZ'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları tatbikatı TCG Salihreis fırkateyninden takip etti.

Türkiye'nin küresel aktör haline dönüştüğünü belirten Güler, "Başta komşumuz olmak üzere herkes emin olmalıdır ki, Akdeniz ve Ege Denizi'ni istikrar ve refah bölgesi olarak görmek istiyor" dedi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin adadaki güç dengesini bozmaya yönelik silahlanma gayretlerini takip ettiklerini de belirten Bakan Güler, "Kıbrıs bizim milli meselemizdir. Kıbrıs Türkü'nün meşru çıkarlarını her koşulda desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu

Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü başladı

Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü geçit töreniyle sona erdi

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