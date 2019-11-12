Anadile Fransız kaldı

Kanada’nın Fransızca konuşan Quebec bölgesinde, bir Fransız vatandaşına yeterli Fransızca dil bilgisi sergileyemediği gerekçesiyle oturum verilmedi. Emilie Dubois 2012’de Fransa’dan Quebec’e taşınarak Fransızca eğitim veren bir üniversitede doktorasını tamamlamıştı. Biyoloji mezunu Dubois, ret mektubunu aldığında “olan biteni anlayamadığını ve kahkaha attığını” söyledi. Quebec’te nüfusun çoğunluğu Fransızca konuşuyor ve 31 yaşındaki Dubois, iyi Fransızca bilen öğrencilere tanınan bir oturum programı kapsamında başvuru yapmıştı. Dubois yaptığı açıklamada “Fransız olan, Fransa’da doğan, Fransızca bir üniversiteye giden ve her şeyi Fransızca yapan birinin başvurusunu reddediyorlarsa, bu saçmalık” dedi. Dubois, dil bilgisini kanıtlamak için yapılan sınavı geçse de, ret mektubunda doktora tezi de dahil, eğitimini tamamen Fransızca tamamlamadığı için başvurusunun kabul edilmediği belirtildi.