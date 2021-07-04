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Dünya

Anastasiadis, kendinden başka herkesi suçlayarak özür diledi!

Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, ‘Altın pasaport' diye de adlandırılan çoğu uluslararası suçlu binlerce kişiye yatırım karşılığı AB pasaportu satılması skandalıyla ilgili halktan özür diledi. Yunan basını, Anastasiadis'in özrünü “yarım ağız ve kendinden başka herkesi suçlayan bir açıklama” diye nitelendirdi.

4 Temmuz 2021 Pazar 07:38 - Güncelleme: 4 Temmuz 2021 Pazar 07:38
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Rum lider, El Cezire televizyonunun geçen yıl gizli kamera kayıtlarıyla belgelediği skandalla ilgili soruşturma raporunun tamamlanmasıyla ekranların karşısına çıktı. Anastasiadis, "40 yıllık siyasi hayatımın en zor dönemiydi, halkımdan özür diliyorum. Soruşturma raporunda, benim ya da bakanlarımın adları, yolsuzlukla geçmiyor" dedi.

Hürriyet'ten Ömer Bilge'nin haberine göre, Politis gazetesi, Anastasiadis'in özrünü "yarım ağız ve kendinden başka herkesi suçlayan bir açıklama" diye nitelendirdi. Satış programının en yoğun olduğu son 8 yılda Anastasiadis'in görevde olduğuna dikkat çeken gazete, Rum liderin, kızları Elsa ve Ino ile ortak olduğu hukuk bürosunun aracılık yaptığını hatırlattı. Araştırma Komisyonu, 2007-20 yılları arasında 7 milyar Euro karşılığı verilen 6.779 vatandaşlıktan 3.609'unu yasadışı buldu, çoğunun suçlu ya da arananlar olduğunu belirtti.

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