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Dünya

Anastasiadis, Putin'den ''arabuluculuk'' istedi

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile görüştü. Anastasiadis, Putin'in Başkan Erdoğan'la görüşerek bölgedeki gerilimin azaltılmasına aracılık edeceğini söyledi.

31 Temmuz 2020 Cuma 12:41 - Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 12:41
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Moskova'dan yapılan açıklamaya göre, 45 dakika süren görüşme Rum Anastasiadis'in talebiyle gerçekleşti.

Rum yönetimi, Putin'in Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri nedeniyle yükselen tansiyonu azaltmak için aracılık edeceğini söyledi.

Rum yönetimi, "Putin Erdoğan'la görüşerek krizin daha da tırmanmaması için yardımcı olacağına dair söz verdi" ifadesini kullandı.

Rum yönetimi ayrıca Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 8 Eylül'de gelişmelerin daha ayrıntılı değerlendirilmesi için Ada'ya gideceğini söyledi.

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