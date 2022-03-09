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Dünya

Andersson: NATO üyeliğini şimdilik düşünmüyoruz

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Avrupa'daki güvenlik durumunun istikrarını bozacağı varsayımıyla NATO'ya üyeliği şimdilik düşünmediklerini söyledi.

AA9 Mart 2022 Çarşamba 23:17 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 23:17
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Andersson'un 8 Mart'ta "İsveç'in NATO üyeliğine sıcak bakmadığı" yönündeki açıklamasının dünyada ses getirmesinden sonra bugün bir açıklama daha yaptı.

Avrupa'nın güvenlik durumunu daha fazla riske atmamak için NATO üyeliğini şimdilik düşünmediklerini aktaran Andersson, şunları söyledi:

"Biz teknede kıpırdamadan oturmuyoruz. Rusya ordusunun yükselttiği risk ortamının saldırgan bir tona bürünmesinden sonra, İsveç'in savunmasını güçlendirdik ve uluslararası iş birliğimizi artırdık. Avrupa güvenlik sisteminin temeli her ülkenin kendi güvenlik politikası uygulamasıyla oluşur. Biz de kendi güvenlik sistemimizi oluşturduk."

- Finlandiya Parlamentosunda, NATO oturumu yapılacak

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Finlandiya'nın NATO üyeliği için yakın zamanda parlamentoda bir oturum yapılacağını söyledi.

Gazetecilerle yaptığı toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Marin, oturumdan NATO üyeliği hakkında bir uzlaşma çıkacağını umduğunu vurguladı.

Marin, "Gelecek günlerde oturumdan çıkacak muhtemel bir kararla, NATO üyeliği için bir konsensüs oluşacağını umuyorum. Daha sonra da, bu karar çerçevesinde Finlandiya'nın NATO kararını açıklayacağız." diye konuştu.

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