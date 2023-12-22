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Dünya

Angelina Jolie'den BM'ye ''Gazze'' isyanı: Adalet herkes için aynı işlemiyor

Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Angelina Jolie, Birleşmiş Milletler'in Gazze'ye ilişkin tutumunu eleştirdi. Jolie, dünyadaki adaletin ve insan haklarının herkes için eşit şekilde işlemediğini ifade ederek, 'İnsan hakları var, ama kim için var? Bazen bunlar, bazen de onlar için var. Ama bazen de bir grup için hiç yok.' ifadelerini kullandı.

AA22 Aralık 2023 Cuma 21:31 - Güncelleme:
Angelina Jolie'den BM'ye ''Gazze'' isyanı: Adalet herkes için aynı işlemiyor
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Jolie, Suriyeli gazeteci ve film yapımcısı Waad Al-Kateab ile direktörlüğünü üstlendiği "We Dare to Dream" adlı filme ilişkin yaptıkları röportajda konuştu.

Yaklaşık 20 yıl önce Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında uluslararası çapta çalışmaya başladığını ve insan haklarına yönelik hedefleri olduğunu anlatan Jolie, "İnsan haklarına ilişkin bir fikir vardı. Buna göre haklar belirlenir, bir şeyler için dik durulur ve yapılması gerekenler yapılmayınca tepki olacağına dair bir fikrim vardı. Gerçekten bunun böyle olduğunu düşündüm. Hatta Birleşmiş Milletlerin de böyle olduğunu düşündüm." ifadelerini kullandı.

Jolie, zaman içinde şahit olduğu olayların dünyadaki adaletsizliği anlamasına yardım ettiğini dile getirerek, "İnsan hakları var ama kim için var? Bazen bunlar, bazen de onlar için var. Ama bazen de bir grup için hiç yok." değerlendirmesinde bulundu.

Adalet ve insan haklarının herkes için aynı işlemediğini ve bazı kişilerin işledikleri suçları için hesap bile vermediğini kaydeden Jolie, "Bazı insanlardan suçları için hesap vermesi istenirken, bazılarına dokunulmuyor. Bu, gün geçtikçe daha da fazla tanık olduğumuz dünyamızın çirkin yüzü." dedi.

"GAZZE, YAKLAŞIK 20 YILDIR AÇIK HAPİSHANEYDİ VE HIZLA TOPLU MEZARLIK OLUYOR"

Öte yandan, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin sosyal medya platformu Instagram'da 1 Kasım'da yaptığı paylaşımında Jolie, "Bu, Gazze'de kaçacak yeri olmayan hapsolmuş nüfusun kasten bombalanmasıdır. Gazze, yaklaşık 20 yıldır bir açık hapishaneydi ve hızla toplu mezarlık oluyor." ifadelerini kullanmıştı.

Jolie, Gazze'de çocukların ve ailelerin öldürülmesine dikkati çekerek, "Milyonlarca Filistinli sivil, çocuk, kadın ve aileler, dünya izlerken ve birçok hükümetin aktif desteğiyle uluslararası hukuka karşı gıdadan, ilaçtan ve insani yardımdan mahrum bırakılarak, topluca cezalandırılıyor ve insanlık dışı muamele görüyor." demişti.

Angelina Jolie, paylaşımında "İnsani ateşkes talep etmeyi reddederek ve BM Güvenlik Konseyi'nin taraflara ateşkesi dayatmasına engel olarak dünya liderleri de bu suçlara ortak oluyor." ifadelerine yer vermişti.

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