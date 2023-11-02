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Dünya

Angelina Jolie'den sert mesaj: Dünya liderleri İsrail'in suçlarına ortaktır

ABD'li ünlü oyuncu Angelina Jolie, sosyal medya platformu instagram hesabından yaptığı açıklamada İsrail'in işlediği suçlara ve bu suçlara tepkisiz kalan dünya liderlerine tepkisini göstererek, 'Dünya olup bitenleri izlerken ve birçok devletin aktif desteğiyle, milyonlarca Filistinli sivil, uluslararası hukuka aykırı olarak gıda, ilaç ve insani yardımdan mahrum bırakılırken toplu halde cezalandırılıyor ve insanlıktan çıkarılıyor.' değerlendirmesinde bulundu.' ifadelerine yer verdi.

AA2 Kasım 2023 Perşembe 00:29 - Güncelleme:
Angelina Jolie'den sert mesaj: Dünya liderleri İsrail'in suçlarına ortaktır
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ABD'li oyuncu ve eski Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, İsrail'in Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıya tepki göstererek ateşkes çağrısında bulundu.

Dünyaca ünlü sanatçı, kişisel Instagram hesabında mülteci kampının saldırı sonrası görüntülerini paylaşarak, "Bu yapılan, kaçacak hiçbir yeri olmayan hapsolmuş bir topluluğa yönelik kasıtlı bir saldırıdır." ifadelerini kullandı.

Angelina Jolie, Gazze'nin son 20 senedir açık hapishane olduğunu ve bugün hızlı bir şekilde toplu mezara dönüştüğünün altını çizerek, "Dünya olup bitenleri izlerken ve birçok devletin aktif desteğiyle, milyonlarca Filistinli sivil, uluslararası hukuka aykırı olarak gıda, ilaç ve insani yardımdan mahrum bırakılırken toplu halde cezalandırılıyor ve insanlıktan çıkarılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Taraflara ateşkes çağrısında bulunan Jolie, "İnsani ateşkes talebini reddedip, BM Güvenlik Konseyinin her iki tarafa da ateşkes dayatmasını engelleyerek dünya liderleri bu suçlara ortak olmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail savaş uçaklarının dün Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği ve kampta bulunan sivil yerleşim yerlerinden 6 Blok Mahallesi'nin tamamen yerle bir olduğu belirtilmişti.

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