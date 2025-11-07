İSTANBUL 20°C / 14°C
Dünya

Angelina Jolie'nin Ukrayna ziyaretinde kriz! Şoförü zorla askere alındı

Ünlü oyuncu Angelina Jolie'nin Ukrayna'ya gerçekleştirdiği ziyarette Ukrayna vatandaşı olduğu anlaşılan şoförünün ülkeye girişinde askeri merkeze götürülerek zorla askere aldığı iddia edildi.

IHA7 Kasım 2025 Cuma 14:30 - Güncelleme:
Angelina Jolie'nin Ukrayna ziyaretinde kriz! Şoförü zorla askere alındı
ABD'li ünlü oyuncu Angelina Jolie'nin UNICEF İyi Niyet Elçisi olarak savaş mağduru çocuk ve sivillerle bir araya geldiği sürpriz Ukrayna ziyareti krize dönüştü.

Jolie'nin konvoyunu Ukrayna'nın Mikolayiv kentine girişinde bir kontrol noktasında durduran askeri yetkililer, ünlü oyuncunun şoförünü Ukrayna uçuş akademisini tamamlayan şoförün askerlik yapmadığının anlaşılmasıyla gözaltına aldı.

Jolie ve kendisine eşlik eden çalışma arkadaşlarının ülkeye girişine izin verildiği verilirken Ukrayna vatandaşı olduğu anlaşılan 33 yaşındaki Dymtro adlı şoförün askeri merkeze götürülerek zorla askere aldığı iddia edildi.

Ancak daha sonra yapılan açıklamalarda, Dymtro'nun sırtında kronik bir rahatsızlık bulunduğu ifade edilerek askerden muaf olduğu belirtildi. Ünlü oyuncunun şoförünün daha sonra serbest bırakıldığı ve ileri bir tarihte askeri merkeze gelmesi gerektiği açıklandı.

