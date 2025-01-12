Ankara Anlaşması sonrası bir ilk! Yeni karar aldılar

Mahmud ile Ahmed, Ankara Süreci'nden sonra ilk kez Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bir araya geldi.

Görüşme sonrasında yapılan ortak yazılı açıklamada, iki ülkedeki diplomatik temsilcilikler aracılığıyla ikili ilişkileri "yeniden kurma ve geliştirme" kararı alındığı belirtildi.

Liderler, bölgesel istikrarın sağlanması için iki ülke arasındaki ilişkilerin, karşılıklı güven ve saygıya dayalı güçlü bir işbirliğiyle pekiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Somali, 4 Nisan 2024'te, Etiyopya'nın Mogadişu Büyükelçisini sınır dışı etmiş, ayrıca Somaliland'ın Hargeisa ve Puntland'ın Garowe şehirlerindeki Etiyopya konsolosluklarının kapatılmasını istemişti.

- ETİYOPYA İLE SOMALİ ARASINDAKİ KRİZ VE ANKARA SÜRECİ

Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile Etiyopya arasında 1 Ocak 2024'te imzalanan mutabakat zaptı bölgesel tansiyonu artırmıştı.

Etiyopya'nın Somaliland'i bağımsız bir ülke olarak tanıma, Somaliland'in de Etiyopya'ya denize erişim imkanı sağlamaya hazırlanması Somali yönetiminin tepkisine ve krize neden olmuştu.

Arap Birliği, Afrika Birliği, Kenya ve Cibuti'nin krizi aşma girişimleri sonuçsuz kalmıştı.

Türkiye'nin tarafları Ankara Süreci kapsamında bir araya getirmesiyle tansiyon azalmış, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11 Aralık'ta Ankara'da buluşan liderler, sorunun çözümü için mutabakata varmıştı.

Anlaşmaya göre, Somali'nin toprak bütünlüğü teyit edilirken, Etiyopya'nın denize erişim istekleri, her iki tarafın kazançlı çıkacağı işbirliği sürecine dönüştürüldü.