Ankara bir ülkede daha barış için devrede! Türkiye'nin teklifini kabul ettiler

Türkiye'nin Somali ile Etiyopya arasındaki krizi çözmesi, bir diğer Afrika ülkesi Sudan'da da umutları artırdı. Başkan Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile 13 Aralık'ta yaptığı telefon görüşmesinde BAE ve Sudan arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için 'devreye girebiliriz' mesajının ardından Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Sudan'a giderek El-Burhan ile görüştü.

Fransız haber ajansı AFP'ye göre, Sudan Dışişleri Bakanı Ali Yusuf, görüşmede El-Burhan'ın, Türkiye'nin teklifini memnuniyetle karşıladığını belirtti. Yusuf, "Sudan'ın Türkiye gibi kardeşlere ve dostlara ihtiyacı var" dedi ve "girişimin Sudan'da barışın sağlanmasına yol açabileceğini" söyledi.

DİPLOMATİK KAYNAKLARIN AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Sudan Dışişleri Bakanı Ali Yusuf ve Sudan Maliye ve Ekonomik Planlama Bakanı Cibril İbrahim ile Port Sudan'da görüşmüştü. Görüşme sonrası diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamada, Türkiye'nin, 20 aydır devam eden insani trajedinin ve ülkede büyük bir yıkıma neden olan çatışmaların, daha fazla kardeş kanı dökülmeden barışçıl yöntemlerle bir an önce sona ermesi için her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğu vurgulanmıştı.

Türkiye devreye girdi

Türkiye devreye girebilir!

Tarafsız olduğundan çok eminiz