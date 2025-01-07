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Dünya

Ankara bir ülkede daha barış için devrede! Türkiye'nin teklifini kabul ettiler

Türkiye'nin Somali ile Etiyopya arasındaki krizi bitirmesi, Sudan'a da umut oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘devreye girebiliriz' mesajının ardından ülkeye giden Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran'ın temasları sonrası açıklama yapan Sudan Dışişleri Bakanı Ali Yusuf, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı El-Burhan'ın, Türkiye'nin teklifini memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

7 Ocak 2025 Salı 08:59 - Güncelleme:
Ankara bir ülkede daha barış için devrede! Türkiye'nin teklifini kabul ettiler
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Türkiye'nin Somali ile Etiyopya arasındaki krizi çözmesi, bir diğer Afrika ülkesi Sudan'da da umutları artırdı. Başkan Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile 13 Aralık'ta yaptığı telefon görüşmesinde BAE ve Sudan arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için 'devreye girebiliriz' mesajının ardından Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Sudan'a giderek El-Burhan ile görüştü.

"SUDAN'IN TÜRKİYE GİBİ KARDEŞLERE VE DOSTLARA İHTİYACI VAR"

Fransız haber ajansı AFP'ye göre, Sudan Dışişleri Bakanı Ali Yusuf, görüşmede El-Burhan'ın, Türkiye'nin teklifini memnuniyetle karşıladığını belirtti. Yusuf, "Sudan'ın Türkiye gibi kardeşlere ve dostlara ihtiyacı var" dedi ve "girişimin Sudan'da barışın sağlanmasına yol açabileceğini" söyledi.

DİPLOMATİK KAYNAKLARIN AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Sudan Dışişleri Bakanı Ali Yusuf ve Sudan Maliye ve Ekonomik Planlama Bakanı Cibril İbrahim ile Port Sudan'da görüşmüştü. Görüşme sonrası diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamada, Türkiye'nin, 20 aydır devam eden insani trajedinin ve ülkede büyük bir yıkıma neden olan çatışmaların, daha fazla kardeş kanı dökülmeden barışçıl yöntemlerle bir an önce sona ermesi için her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğu vurgulanmıştı.

Türkiye devreye girdi

Türkiye devreye girebilir!

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