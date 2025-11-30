Ankara-Tahran gündemi yoğun! Bakan Fidan ve mevkidaşı Arakçi ile İran'da kritik zirve

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere İran'ın başkenti Tahran'a geldi. Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanlığı'nda mevkidaşı Abbas Arakçi tarafından karşılandı. İki bakan, karşılamanın ardından ikili ve heyetler arası görüşmeler için bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkiler çerçevesinde güvenlik ve terörle mücadele konuları, ulaştırma ve sınır ticaretinin geliştirilmesi ile iki ülke arasında belirlenen 30 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için ortak çalışmaların güçlendirilmesi ele alınacak. Tarafların ayrıca İran'ın nükleer programı, İsrail'in bölgedeki saldırgan tutumu, Suriye ve Güney Kafkasya'da güvenlik ve istikrar, Gazze'de ateşkes çabaları, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi ve Pakistan ile Afganistan arasında son günlerde artan askeri gerilim konusunda görüş alışverişi yapması bekleniyor.

İKİ BAKAN ORTAK BİR BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Temasların tamamlanmasının ardından iki bakan ortak bir basın toplantısı düzenleyecek. Bakan Fidan'ın Tahran programı kapsamında, Arakçi'nin yanı sıra İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani ile de görüşmesi planlanıyor