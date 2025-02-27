Hasani, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İgli Hasani, Fidan ile dostluk ve işbirliği çerçevesinde önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Fidan'ın ocak ayında ülkesine yaptığı ziyaretin ardından 2 önemli toplantı düzenlediklerini, bu süreçte kritik anlaşmalara imza attıklarını dile getiren Hasani, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Tiran'da açılması dahil savunma, kültür ve eğitim alanlarında önemli projeler için de anlaşmalar yapıldığını aktardı.

Hasani, geçen yıl, Türkiye ile Arnavutluk arasında stratejik ortaklık anlaşmasını imzaladıklarını ve bunun ilişkileri her alanda güçlendirdiğini anlattı.

Görüşmelerinde en önemli konulardan birinin ekonomik işbirliği olduğunu vurgulayan Hasani, Arnavutluk'ta faaliyet gösteren yüzlerce Türk şirketi bulunduğunun ancak bunun mevcut ekonomik potansiyeli tam olarak yansıtmadığının, amaçlarının iki ülke arasındaki ticaret hacmini 2 milyar doların üzerine çıkarmak olduğunun altını çizdi.

Hasani, ülkesinin bir turizm merkezi haline geldiğini ve Türk turistlerin Arnavutluk'a ilgisinin arttığını belirterek, "Türkiye'nin turizm konusundaki tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz." dedi.

"Sayın Erdoğan'a Namazgah Camisi'nin inşası dolayısıyla teşekkür etmek istiyoruz. Biz Müslüman toplumu için çok önemli bir eserdir ve çok önemli kültürel bir mirastır." diye konuşan Hasani, iki ülkenin Avrupa Birliği entegrasyonu için işbirliğini vurguladıklarını kaydetti.

Hasani, şöyle devam etti:

"Kosova'nın devlet olarak tanınmasına Türkiye'nin verdiği yardımı vurgulamak istiyorum. Yeni sorunlar çerçevesinden, özellikle Ukrayna'daki savaş konusunda işbirliğimizi vurguladık, hem NATO hem de Avrupa Birliği çerçevesinde."

Arnavutluk'un Gazze'deki ateşkesi desteklediğini aktaran Hasani, Türkiye'yi de barış görüşmelerinde önemli bir diyalog merkezi haline geldiği için tebrik etmek istediğini söyledi.

Hasani, iki ülke arasında mükemmel ilişki olduğunu, Türkiye'nin Arnavutluk'un en önemli ortaklarından biri olduğunu aktardı.

İki ülke arasında enerji alanında önemli bir işbirliği olduğuna işaret eden Hasani, ülkesinin önemli ulaşım noktalarından biri olduğunu dile getirdi.

Hasani, Türkiye'nin rolüne ilişkin övgülerde bulunarak, "Türkiye'nin rolü ve varlığı, Balkanlar'da son 30 yılda oluşan yeni realitelerde vazgeçilmezdir." ifadesini kullandı.

Bakan Fidan'dan Avrupa'ya 'Türkiyesiz olmaz' mesajı: Dışarda bırakan mimari gerçekçi değil

Bakan Fidan, Hasani ile bir araya geldi